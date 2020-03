UNA GOTA MÁS  DE ORTOGRAFÍA

Josefina Pineda de Márquez

Maestra normalista

Esta tarde me he encontrado con dos publicaciones en Facebook en las que se ha dejado de poner la “h” a dos formas verbales. Es el mismo error en ambos cuadros destacados con colores bonitos Dicen así: “Felicia no a sido etc. El otro: “El presidente de los voluntarios nunca a robado”.

Necesitamos recordar algunos conocimientos que están o estaban en los programas de Primaria de nuestro sufrido El Salvador. Veamos: El VERBO es una de las partes de la oración.

Nos expresamos con oraciones y éstas se forman con palabras.

El volcán de San Salvador hizo erupción en 1917.

Mis hijos me llaman por teléfono todos los días.

El niño duerme.

Es una necesidad comunicarse y si lo hacemos dulce y correctamente pues nos hace sentir dichosos de existir.

Nos comunicamos en idioma español y aunque fue un regalo que no pedimos debemos obedecer sus normas.

¡Cuánto placer nos da leer lo que otros han escrito con belleza o con conocimientos científicos! Y qué malestar nos da leer u oír expresiones incorrectas.

No hay oración sin VERBO.

Los verbos expresan acción, estado y pasión. Así me enseñaron a repetirlo cuando estudié (hace cien años) la escuela primaria.

No hay gran necesidad de saberse la Gramática. Pero si es importante que nos expresemos con la corrección debida.

Leer lo que nuestros jóvenes y no tan jóvenes escriben en estas “maravillosas máquinas” que disparan el pensamiento más rápido que la luz. nos damos cuenta que “se han vuelto completamente ignorantes de las normas naturales en la utilización del idioma.”

Los rótulos que al principio de esta Gota traje a cuento hacen uso del verbo SER y del ROBAR.

El verbo SER es un verbo que empleamos a cada rato. Yo soy, tú eres, etc. Hay conjugación simple y compuesta. Yo he sido. Tú has sido.

El verbo HABER es con “h” y no se le quita en ningún momento. El rotulito que mencioné al principio (y aquí entre nos, era escrito por algún o alguna españolita) Para ellos también, lo correcto es “Felicia no ha sido etc. etc.

El otro rótulo: “Nuestro presidente nunca a robado”. Debe escribirse: “Nuestro presidente nunca ha robado.”

Del gran Rubén Darío (Nicaragua)

TARDE DEL TRÓPICO

Es la tarde gris y triste.

Viste el mar de terciopelo

y el cielo profundo viste

de duelo.

Del abismo se levanta

la queja amarga y sonora.

La onda, cuando el viento canta

llora.

Hasta pronto.