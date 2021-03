UN SALUDO FRATERNO

Estimados amigo organizaciones y personas que durante los últimos tiempos han enunciado sus actividades poéticas, como palabra en el Mundo, agradecemos su elección, de pronunciarse en favor de la voz poética unida en Palabra en el Mundo. Una idea original del Proyecto Cultural Sur Internacional que aglutina artistas de todas las disciplinas, y sostiene relaciones con más de 25 países del mundo a través de nuestra acción.

Palabra en el mundo surge como una iniciativa de algunos poetas que conformaban el comité de apoyo del Festival Internacional de Poesía de la Habana. En el año 2007. La pretensión era lograr una propuesta solidaria y paralela al Festival que permitiera realizar encuentros y lecturas simultáneas en diversos puntos alrededor del mundo. El Festival “Palabra en el Mundo” se presenta como una propuesta del Proyecto Cultural SUR Internacional, la Revista Isla Negra y el Festival Internacional de Poesía de la Habana.

La fecha inicial de su proclama en el 2007 fue del 1 al 3 de mayo, posteriormente y dado al flujo de participación se fue expandiendo el plazo hasta llegar a tomar todo el mes de mayo, todos coordinamos hasta hacer un recuento super grande. En el 2020 dado a la pandemia recurrimos a otra dinámica que al final resulto muy provechosa y fue posible conocernos aún más, escuchar las voces uniendo ecos para abrir nuevos horizontes, unidos en la diversidad, poniéndole vida a la utopía.

AHORA VENIMOS DE NUEVO A INVITARLE PARA QUE DEFINAMOS EL MES DE MAYO COMO EL MES DE UNIR NUESTRA VOZ EN:

EL GRAN FESTIVAL INTERNACIONAL PALABRA EN EL MUNDO.

Pueden publicar su poesía como siempre en algunas páginas que nos

Permitan acceder como: https://www.facebook.com/pculturalsur

https://www.facebook.com/Pcsurv

www.facebook.com/Pcsurv

https://www.facebook.com/XIVsur

Movimiento Cultural capitulo Vancouver | Facebook

Este 2021 dedicaremos la acción a la memoria de

Miguel Hernández, un poeta enorme que nos arrebató el infortunio una de las tantas epidemias que se han generado en el planeta tierra.

Miguel Hernández, a partir de 1930, a la edad de 20 años, empieza a publicar se estableció en Madrid, con continuas colaboraciones en distintas revistas, encuentra tiempo para escribir varias obras, entre las que destacan El silbo vulnerable, Imagen de tu huella y El rayo que no cesa. Cuando estalla la Guerra Civil, Miguel decide tomar parte activa de la misma, lo que le obliga a abandonar el país cuando ésta termina. Por desgracia es descubierto en la frontera con Portugal, donde es detenido y sentenciado a pena de muerte. Y, aunque su condena fue conmutada por una pena de 30 años de prisión, jamás llegó a cumplirla, ya que la tuberculosis acabó con el poeta el 28 de marzo de 1942 en una fría prisión de Alicante. AMEN HERMANO

XV edición – del 1 al 30 de mayo del 2021

Vorto en la mondo, Palavra no mundo, Parola nel Mondo, Worte in der Welt, Rimayninchi llapan llaqtapi, Paràula in su Mundu, Cuvân în Lume, Parole dans le Monde, Ordet i verden, Word in the world, Palabra no mundo, Ñe’ê arapýre, Paraula en el Món, Chuyma Aru, Koze nan lemond, Kelma fid-dinja, Milá baolam, Nagmapu che dungu, Tlajtoli ipan tlaltikpaktli, Vort in Velt, Dünyada kelime, lhamet ta íhi honhát,Titzaa Yeezii Loyuu, Dunyoda so’z, Слово в мире, Pallabra nel mundu, Hitza Munduan,T’aan yóok’ol kaab, Riječ u svijetu, Lo’il te osil balamil, Parola tal mund, Kalma a Duniya, Nsem a Ewo Ewiase, Minne Kaati Dunian, Lời Chúa trong thế giới, 字世界, Λέξη στον κόσµο, Բառի աշխարհում, Orð í heimi, 世界のことば, Slovo vo svete, Beseda v svetu, Riječ u svijetu, Реч у свету, Дэлхийн Үг, Yewtere Aduna, Dünýäde söz.

La poesía en acción universal por la Paz

Respeto y cuidado de la Vida

Llamado internacional para el día mundial de la Poesía

Gesto poético Miguel Hernández

El 21 de marzo ha sido nominado Día Mundial de la Poesía, día en que el hemisferio norte recibe la primavera y el hemisferio sur el otoño. Los días en si no tienen otro valor que el que le demos según nuestra actividad, prioridad y capacidad de valoración, Que este 21 de marzo, en el año 21 del siglo 21, que esta primavera-otoño sea el inicio del fin de la pandemia, el inicio de nuestro desarrollo pleno: hemos confrontado los demonios, muchos ya no están, quienes persistimos armémonos de valor, fuerza y razones para imaginar el mundo que reconstruiremos con poesía y arte.

Llamamos a todas y todos, a quienes están en los trabajos culturales a organizar un homenaje mundial a Miguel Hernández, un poeta que, con 31 y casi seis meses apenas, fue alejado de este mundo por las sinrazones del odio entronizado en los poderes. Desde nuestros latidos de amor por la vida, logremos que este año, Gesto Poético sea poesía con el sello de la ternura, rindamos homenaje con: Lecturas de sus Textos, creación de poemas, cuentos, ensayos, obras plásticas, canciones, pintas de acción poética con fragmentos de sus textos en lugares públicos y/o cualquier manifestación artística a favor de Miguel Hernández como parte del Festival Internacional de poesía palabra en el mundo.

En tiempos de pandemia estamos viendo el lastre de los peores instintos, la vergüenza de la excesiva riqueza, la condena a muerte de millones azotados por la pobreza, la necesaria solidaridad humana y los mejores gestos de quienes tienen el ancho río de su imaginación, recurramos a ella para señalar que no todo está perdido, seamos la avanzada de un mundo mejor.

En el umbral de todos los sueños posibles, la puerta la abriremos con las vibraciones de nuestro canto.

Tito Alvarado, Leticia Holguín, Pablo Ramírez Gallardo,

Quebec Chihuahua Morelia

Por el Pc-surv

Lucy Ortiz