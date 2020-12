Un fallecido y varios lesionados en accidentes de tránsito

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días de las festividades de Navidad y fin de año, los cuerpos de socorro registran un incremento en los accidentes de tránsito, Cruz Roja Salvadoreña reportó un fallecido y dos lesionados en un siniestro vial sobre la avenida Masferrer Norte, la víctima fue identificada como Alan Marcos Mejía, de 26 años, los dos vehículos impactaron en el cabezal de una rastra que estaba varado en el lugar desde la tarde del jueves.

Asimismo, otro accidente de tránsito ocurrió en la 89 avenida norte y 1ª. calle poniente, en San Salvador, donde resultaron cuatro lesionados, quienes fueron trasladados por entidades de socorro a centro asistencial.

De acuerdo a las autoridades del Viceministerio de Transporte (VMT), las principales causas de los accidentes es la excesiva velocidad y conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes, por lo cual, han intensificado los controles antidoping; en las últimas horas detuvieron a dos conductoras por superar el límite de alcohol permitido.

El Reglamento de Tránsito y Seguridad Vial en El Salvador especifica que si la concentración de alcohol en la sangre es mayor de 100 miligramos por cada cien mililitros de sangre (0.10 %), se considera que la persona se encuentra en estado de ebriedad.

Durante el Plan Navidad 2020 el VMT instalará diferentes puntos de control para garantizar el cumplimiento de las leyes de tránsito, ya que la seguridad vial no solo corresponde al Gobierno y a la Policía Nacional Civil (PNC), sino inicia con el conductor, por lo cual, hicieron un llamado a ser responsables en la carretera y si va a tomar no manejar, lo recomendable es designar a otra persona para no exponer la vida de nadie.

Según el titular del VMT, Saúl Castelar, uno de los principales puntos de acción en estas fechas son las carreteras, debido a que los accidentes de tránsito y la ingesta de alcohol por parte de los automovilistas, suelen aumentar en la temporada navideña y fin de año.

“Si va a conducir evite consumir bebidas alcohólicas, organizarse para llevar a cabo sus compras navideñas, y evitar circular en horas picos porque aumenta la probabilidad de ocurrir accidentes viales, una mejor opción son las compras en línea, con ello también se evita estar en lugares con aglomeraciones y con alta probabilidad de contagio de COVID-19”, expresó Castelar.

El Viceministerio de Transporte (VMT) en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CONASEVI), impulsan la campaña “Respetar es avanzar”, con la cual se pretende promover la conducción responsable y evitar percances vehiculares.