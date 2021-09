Un 15 de septiembre “de resistencia”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Para este miércoles 15 de septiembre, día que se celebran los 200 años de la independencia de Centroamérica de la corona española, diversas organizaciones de la sociedad civil han acordado llevar a cabo una mega marcha como medida de protesta contra las acciones que han ejecutado los 3 órganos de gobierno que ahora, responden a los intereses del presidente de la República, Nayib Bukele.

Según se conoció, son decenas de convocatorias de igual número de organizaciones y colectivos que se han girado en redes sociales. La protesta principal, se concentrará en el Parque Cuscatlán, sobre la Alameda Roosevelt frente al Hospital Nacional Rosales, en San Salvador.

Otras iniciarán en la Universidad de El Salvador, en el Centro Judicial Isidro Menéndez, y en el Instituto Nacional de los Deportes (INDES) para todas culminar en la Plaza Morazán en el centro de San Salvador.

En ese marco, Napoleón Campos, experto en opinión pública, sostuvo que este 15 de septiembre es importante porque sería “una antesala de los Acuerdos de Paz”, que se cumplirán 30 años el próximo 16 de enero de 2022, ya que se ha querido denigrar dichos acuerdos firmados en 1992 que puso fin a una guerra civil de 12 años.

Campos manifestó que este miércoles, “es un 15 de septiembre profundamente de resistencia y contestatario a un deterioro democrático y de la vida constitucional”.

En ese sentido, los diputados de la Asamblea Legislativa han sentado postura y afirmaron que apoyarían. El jefe de fracción de Arena, René Portillo Cuadra, expresó: “nosotros hemos recibido invitación de todo el movimiento social, nosotros como partido político somos una expresión de la sociedad civil, por lo tanto, nosotros vamos a marchar mañana. Nosotros vamos a acompañar a nuestro pueblo y vestir azul y blanco que son los colores de nuestra Patria”.

En ese mismo sentido, la diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, afirmó que apoya cualquier expresión de la ciudadanía sobre la situación del país, ya sea de descontento con la situación del país o de apoyo, “cualquier manifestación de la ciudadanía que sea pacífica, debe apoyarse, porque estamos en el derecho de hacerlo y si la gente decidió salir a la calle a organizarse y marchar es porque hay algo que va mal”, destacó.

Ortiz afirmó que lo anterior se debe a que la vía institucional “ya no es algo que esté disponible, ya no tenemos Sala de lo Constitucional independiente, ya no hay una fiscalía independiente, entonces, en las vías legales institucionales en la que la gente podía hacer sentir un descontento y pelear por sus derechos están cerradas (entonces) queda la calle. Todo mi apoyo a las organizaciones que han decidido convocar esa marcha para el 15 de septiembre para hacer oír su voz”, concluyó.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, trató de convencer a ciertos sectores para que declinaran su decisión de protestar, tras informar que se estaría reuniendo “con todos los sectores del país y tratar sus problemas que vulneren sus derechos. Como trabajadores y pueblo llegaremos a acuerdos satisfactorios, por lo tanto, no hay razón de protestar existiendo el diálogo”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.

“Quienes protestarán contra el gobierno este 15 de septiembre, será el FMLN, ARENA y los patrocinados por poderes fácticos nacionales e internacionales que han perdido el Estado que tenían secuestrado para proteger un pequeño grupo a cambio de afectar a todo un pueblo”, comentó.

Se prevé que hoy, marchen múltiples organizaciones para hacerse escuchar.

Tanto la imposición del bitcoin como moneda de uso legal, desde el 7 de septiembre, así como, la resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta que avala la reelección del presidente Bukele a un segundo periodo concecutivo, ha permitido, por primera vez, en lo que va del gobierno, expresiones de protesta de todos los sectores, incluido los sectores populares.