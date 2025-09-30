UES solicita presupuesto de $375 millones, pero Hacienda autoriza solo $16.2 millones

Compartir

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Juan Rosa Quintanilla, indicó que ha presentado al Ministerio de Hacienda un presupuesto de $375 millones, pero solo les han autorizado $2.2 millones más del monto actual que es de $114 millones, es decir, para 2026 la institución tendrá $16.2 millones para el funcionamiento.

El rector explicó que el presupuesto fue construido con los lineamientos generados desde el Consejo Superior Universitario (CSU) y la Asamblea General Universitaria (AGU), de los $375 millones solicitados, $367 millones son del fondo general y el resto son recursos propios generados por la universidad.

“La notificación del Ministerio de Hacienda del proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa, es que sube de $114 millones a $116 millones, pero ya tiene un destino que es para becas estudiantiles, adquisiciones de bienes y servicios, para el pago de la alcaldía municipal de San Salvador, que recientemente hemos saldado una deuda acumulada producto que no se tenía disponibilidad para hacer dichos pagos”, señaló.

Según el rector, se le ha solicitado expresar que la institución no tiene plazas vacantes, aunque la UES tiene plazas destinadas a profesores horas clases, eventuales, quienes brindan asesoría de tesis de maestría o doctorado, así como la inversión en programas doctorales que vienen a profesionalizar tanto a los técnicos y docentes de la universidad como externos.

Reiteró que desde el año 2005 la UES no tiene un incremento en las plazas de ley de salario, pero sí un aumento en la demanda estudiantil, la población prácticamente se ha triplicado con respecto hace 20 años, debiendo recurrir al uso de recursos propios generados de los proyectos académicos especiales.

“Hacemos un pedido por la reivindicación del personal de la universidad, es parte del requerimiento que se hace, desde las condiciones de la UES se han estancado los salarios, en 2021 por un ajuste al presupuesto, se incrementó un 5.07% a los trabajadores docentes y administrativos, pero hay una aspiración de completar la tabla salarial al 100%”, expresó

Dijo que ha pedido al Ministro de Hacienda una audiencia para explicarle la necesidad de asignar recursos destinados a la infraestructura física, muchos de los requerimientos tomados en cuenta en los $375 millones solicitados de presupuesto están relacionados con infraestructura, pues muchas de estas ya caducaron su vida útil.

La UES ha tomado como medida de trabajo reorientar los recursos disponibles hacia la corrección de aspectos de infraestructura, como, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Humanidades existe una situación complicada con espacios físicos los cuales no están disponibles por el alto deterioro de los techos; asimismo ha caducado la vida útil de los laboratorios en la Facultad de Química y Farmacia.

Rosa Quintanilla consideró que el principal reto en el país es la inversión en educación. En El Salvador solo el 3% del presupuesto nacional es para este rubro. La universidad solo recibe el 1.18% del presupuesto nacional, el más bajo en la región centroamericana, ya que otras como Costa Rica, Nicaragua o Guatemala invierten hasta el 6% o 7%.

