UES propondrá becas remuneradas a estudiantes con discapacidad

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante el lanzamiento de la VI campaña “Yo soy como tú, sujeto de derecho” el vicerrector académico de la Universidad de El Salvador (UES), Raúl Azcúnaga, anunció que presentará al Consejo Superior una iniciativa para impulsar un proyecto de becas remuneradas a estudiantes con discapacidad, a fin de brindar a esta población un mayor acceso a la educación.

Azcúnaga manifestó que el dolor más fuerte es la indiferencia y el no involucramiento en la resolución de las problemáticas que afectan a la comunidad de estudiantes con discapacidad, por lo cual es necesario ayudar a esta población a cumplir sus sueños de coronar una carrera universitaria.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en la universidad, a tener becas, a tener un trato preferencial por las limitaciones físicas que puedan tener, muchos de quienes inician y concluyen su carrera hace que sus vidas se transformen. La sensibilización va hacia los docentes, trabajadores y toda la comunidad universitaria para que respetemos los derechos de estos compañeros”, externó.

Asimismo, señaló que la UES como única universidad pública del país ha establecido una política de atención a las personas con discapacidad, actualmente cerca de un centenar de estudiantes presentan algún tipo de discapacidad, para 2022 hay 20 aspirantes al ingreso del Alma Máter con discapacidad auditiva, visual, motriz y en algunos casos cognitiva

El rector de la UES, Roger Arias dijo que no se trata de tener lástima por los estudiantes con discapacidad, sino merecen un trato con dignidad, respeto y no ser vistos como personas anormales; asimismo, pidió perdón en nombre de la institución porque algunos docentes y trabajadores administrativos no brindan el apoyo ni el servicio idóneo a este sector poblacional, se comprometió a trabajar por rectificar esta falta.

“Esta universidad es la única institución del país que les ofrece un espacio para su formación, les ponemos tutores auditivos y de lenguaje de señas a su servicio para que puedan cursar su carrera universitaria, sin embargo, algunos trabajos de la UES no tienen el respeto hacia estas personas, es un insulto que docentes le digan a un estudiante con discapacidad que no trae para una carrera universitaria”, enfatizó Arias.

Indicó que la UES ha invertido en el apoyo a la Unidad de Atención a Estudiantes con Discapacidad, con la adquisición de una impresora de braille, la modificación de infraestructura accesible y contratación de traductores.

“No hay derecho que un solo trabajador tenga que maltratar a un estudiante de esta universidad, si se les paga con los impuestos que pagamos todos los salvadoreños, por lo tanto, estamos obligados a prestar un servicio de calidad, eficiente, de tiempo y oportuno. Tenemos el reto de hacer que los trabajadores de esta universidad se sensibilicen y sobre todo se pongan en los zapatos de los estudiantes con discapacidad”, sostuvo el rector.

A criterio del vicerrector administrativo de la UES, Juan Rosa Quintanilla, se debe buscar un esfuerzo para que el nivel de comunicación sea acordé a sus derechos humanos y ser más coherentes e incluyentes, tal como dice el lema “Yo soy como tú”.

Mientras tanto, la Asociación General de Estudiantes con Discapacidad de la UES (AGEDUES), agradeció el apoyo de las autoridades universitarias por los procesos de sensibilización de los derechos humanos hacia este grupo poblacional.