UES lanza campaña para sensibilizar sobre derechos de las personas con discapacidad

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

La Universidad de El Salvador (UES) lanzó su VI campaña «Yo soy como tú, sujeto de derecho», con el objetivo de sensibilizar y tomar conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad del Alma Máter.

El rector de la UES, Roger Arias, dijo que no se trata de tener lástima por los estudiantes con discapacidad, sino merecen ser tratados con dignidad, respeto y no ser vistos como persona anormales; asimismo, pidió perdón en nombre de la institución porque algunos docentes y trabajadores administrativos no brindan el apoyo ni el servicio idóneo a este sector poblacional, se comprometió a trabajar por rectificar esta falta.

“Esta universidad es la única institución del país que les ofrece un espacio para su formación, les ponemos tutores auditivos y de lenguaje de señas a su servicio para que puedan cursar su carrera universitaria, sin embargo, algunos trabajos de la UES no tienen el respeto hacia estas personas, es un insulto que docentes le digan a un estudiante con discapacidad que no trae para una carrera universitaria”, enfatizó Arias.

En este evento participan también influencers que apoyarán con contenido en sus canales y plataformas sociales sobre la concienciación de los derechos de las personas con discapacidad.