UEFA ratifica sede de la vuelta de octavos de Champions

Nyon/Suiza/Prensa Latina

La Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) decidió ratificar que los encuentros de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones se celebren dónde estaban planificados.

Los cotejos Real Madrid vs Manchester City, Nápoles vs Barcelona, Chelsea vs Bayern Münich y Olympique de Lyon vs Juventus, tendrán lugar en casa de los segundos, como señala el reglamento vigente de la competición.

Sobre los cuartos de final, el ente rector del fútbol en Europa explicó que se mantiene la final de ocho concebida tras el impacto de la pandemia de Covid-19, la cual tendrá lugar en Lisboa cuando se completen los clasificados a cuartos.

Hoy se llevará a cabo el sorteo de los cuartos de final, previsto en Portugal, y de igual modo se hará con los octavos de la Liga Europa que tendrán por sede a Alemania, en ambos casos sin la presencia de espectadores.