Tyson no debe retornar al box, su recuerdo es una vergüenza

Por: Rolando Alvarenga

Con el pretexto de hacer algunas exhibiciones de carácter benéfico, Mike “Iron” Tyson, excampeón mundial de pesos completos que cumple 54 años, ha declarado su intención de retornar al boxeo.

Y con tal objetivo se ha mantenido entrenando intensamente durante los últimos meses y todo parece indicar que ha recuperado sus condiciones físico-técnicas y explosivas.

“He estado golpeando con los guantes desde la semana pasada y ha sido duro. Mi cuerpo está adolorido después de volver a ponerme los guantes, pero estoy trabajando para ponerme en forma e intentaré volver al ring”, manifestó a ESPN el otrora temible pugilista de los pesos pesados.

Al respecto, el entrenador Rafael Cordeiro expresó que “llevaba casi diez años sin ponerse los guantes y no esperaba ver lo que vi; es decir, la velocidad y el mismo poder que los chicos de 21 o 22 años”.

Sin embargo, siempre hay quienes que abonan o le echan leña a las expectativas promocionales de las bolsas millonarias, por lo que se precipitan a vaticinar que si logra su mejor forma, no es remoto que Mike pueda superar a los actuales campeones pesados del Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, La Organización Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo”. En lo personal, y dado sus antecedentes delincuenciales que dejó durante su trayectoria, me parece que el retorno de Mike no es nada bueno para la imagen de esta viril disciplina. Con la misma facilidad que demolía a los rivales, así aparecía su nombre en los grandes titulares amarillistas, bajo cargos de violación, violencia intrafamiliar y deportiva, agresión a sus semejantes, escándalos y otros ilícitos.

Por ello, luego terminar su carrera quebrado -producto de haber despilfarrado 300 millones de dólares-, su retorno huele a que quiere recuperar dinero, pero traería tras de sí mucho lastre y vergüenza para un deporte que lucha por limpiar su imagen.

Su reaparición no es, ni sería, nada serio y, al contrario, abonará cuestionamientos a la reputación boxística.

Ya me imagino escuchando al presentador decir: “En esta esquina, de 91 kilos, el exconvicto que le arrancó un pedazo de oreja a Holyfield, que le rompió la cara a un ex púgil en un bar y golpeó a un anciano”.

Ahora, si quieren show bufo y ganar millones de dólares a costillas de su otrora fama explosiva, que le busquen una oportunidad en un circo y lo encierren con tigres, leones, gorilas y que transmitan el dantesco espectáculo por circuito cerrado, pero eso, a querer que vuelva a un deporte serio y de alto riesgo, nada que ver. ¡A otro chucho con ese hueso!