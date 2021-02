TSE señala que partidos y funcionarios violentan silencio electoral

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) afirmaron que desde el pasado jueves inició el silencio electoral, pero algunos partidos políticos, funcionarios del gobierno y alcaldías no están cumpliendo y continúan haciendo campaña, por lo que habrá sanciones, incluso a medio de comunicación que no respetan la normativa.

Guillermo Wellman, magistrado del TSE, señaló en específico el caso de la ministra de Desarrollo Local, María Chichilco quien salió en un video haciendo propaganda siendo funcionaria, por lo que se resolvió medida cautelar para bajar el spot.

“Esos que están repartiendo víveres y que están queriendo hacer inauguraciones a estas alturas, es irrespetar totalmente la Ley Electoral, los funcionarios deben ser los primeros en respetar la ley. A la normativa electoral le faltan dientes, primero Dios y si los políticos tienen buena voluntad pasadas las elecciones se debe modificar”, reiteró el magistrado.

Asimismo, dijo que hay más de 100 casos entre propaganda anticipada y violaciones al silencio electoral, cuyos procesos se han iniciado y serán sancionados, incluso aquellos medios donde los candidatos siguen dando a conocer sus propuestas.

Con respecto a los señalamientos del secretario de Innovación de la Presidencia, Vladimir Handal, que una institución española demostró al TSE que no sirve la aplicación la cual tendría que validar las actas el domingo, Wellman aseguró que había estado queriendo injerir en el tema de informática y como no se le ha podido complacer en lo que él quiere, ahora está denigrando el trabajo del Tribunal.

“Si lo que él dice es cierto, ya el Centro de Criptologia nos lo hubiese dicho, pero hasta el momento él es la primera persona que hace eso, creo que tiene algún sesgo, no sé por qué si ellos mismos nos apoyaron para el desarrollo de la tecnología y ahora están que no la quieren. No sé si tienen algún interés particular en sabotear el proceso electoral”, recalcó.

Según el funcionario, las garantías para que este proceso sea transparente son los suficientes candados como para que se esté hablando de fraude, “este es un canto populista innecesario, no sé a qué le tienen miedo los que dicen fraude”, reiteró.

Mientras tanto, el magistrado del TSE, Julio Olivo, manifestó que el canal 10 no ha cumplido ninguna orden del Tribunal, sin embargo, otros medios si han acatado. Se ordena que bajen ese spot, pero desde el TSE les informan y han tenido preparado 7 spots más y los medios lo aceptan.

“Hemos tenido ofrecimientos para auditoría de empresas vinculadas con Inteligencia del Estado, no se puede tocar un sistema días antes de una elección, porque se puede alterar cualquier cosa del sistema”, externó Olivo.