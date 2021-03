TSE recibe cerca de 40 recursos de nulidad 

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman indicó que este 22 de marzo a las 4:00 p.m., terminó la presentación de recursos de los comicios 2021, el Organismo Colegiado ha recibido cerca de 40 y serán estudiados cada uno de ellos, de acuerdo a las reglas del artículo 272 del Código Electoral.

El recurso de nulidad de escrutinio definitivo solo podrá interponerse ante el Tribunal, por los partidos políticos o coaliciones contendientes, o candidatos no partidarios, y por el ciudadano que compruebe un interés legítimo por afectación de sus derechos políticos, ciudadanos, dentro de los tres días siguientes al de haberse notificado y publicado en el sitio web del Tribunal.

Por las causas como la falta de notificación a los contendientes del lugar, día y hora de dicho escrutinio; no haberse cumplido con el procedimiento previamente establecido en este código; y por falsedad de los datos o resultados consignados en las actas y documentos que sirvieron como base para el escrutinio final y que variaron el resultado de la elección.

“Hemos leído el acta del escrutinio final, pero no hemos terminado, está sujeta a los recursos presentados, no puedo hablar de ellos porque no los he conocido, y si lo hiciera estaría transgrediendo la ley, porque la decisión sobre estos se toma en pleno del TSE. Los comicios fueron buenos, estamos satisfechos, cumplimos la misión encomendada a pesar de los inconvenientes que sucedieron dentro del Calendario Electoral, no lo digo solo yo, lo dicen observadores, expertos de Latinoamérica, la OEA, la ONU”, sostuvo Wellman.

Asimismo, señaló que la transmisión de resultados fue bastante efectiva, a las 8:00 a.m. del 1 de marzo, estaba el 82 % de las actas procesadas, internacionalmente se sigue diciendo que el proceso electoral se llevó a feliz término; el escrutinio tardó poco tiempo luego de resolver recursos de los regidores, denuncias por la proporcionalidad de los concejos municipales, lo cual fue denuncia de Nuevas Ideas (NI), pero no era tema electoral, sino polarización de los partidos políticos.

“El mecanismo fue transparente y expedito y los resultados ahí están, si nos tardamos en la lectura del acta del escrutinio final, fue que tres días después de las elecciones, no pudimos instalar las mesas de escrutinio final. Mi trabajo siempre será apegado a la ley, como árbitro de la ley debo ser imparcial, estamos satisfechos porque hemos entregado elecciones justas, transparentes y expeditas”, recalcó el funcionario.

La ley establece que el TSE cuando informa los resultados, tiene seis días para entregar credenciales, por lo cual, se darán entre la primera y segunda semana de abril, al regreso de las vacaciones de Semana Santa.

El magistrado se mostró a favor de separar funciones administrativas y legales del TSE por lo complicado del sistema eleccionario salvadoreño, es decir un Consejo Nacional de Elecciones que prepare las votaciones y el Tribunal quien aplique jurisdicción electoral, “yo antes decía que no, pero ya estando adentro uno se da cuenta que es necesario, un Consejo y un Tribunal”, reiteró.

Además, aclaró que es asesor de la Asamblea Legislativa, pero por el cargo al frente del TSE y ser funcionario a través de elección de segundo grado, se le otorgó un permiso sin goce de sueldo por el tiempo que se le ha nombrado en la institución.