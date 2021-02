TSE prepara simulacro de elecciones 2021

Alma Vilches

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman informó que este domingo 14 de febrero se llevará a cabo un simulacro en los 1,595 centros de votación distribuidos en todo el país, donde se implementarán los diferentes software a utilizar en las elecciones 2021, debido a que este año el escrutinio preliminar en las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no será de la forma tradicional, sino la transmisión y divulgación de resultados se hará con equipo informático.

Wellman detalló que el pasado 22 de enero el Tribunal hizo una prueba de tecnología y el 7 de febrero fue una prueba de transmisión y divulgación de resultados; para este domingo, será el simulacro que señala la ley, después de esa fecha no está contemplado desarrollar otra actividad de este tipo.

Pese a que durante la prueba de transmisión y divulgación de resultados se cuestionó la implementación de este nuevo método a utilizar en las JRV, pues se dieron problemas porque los códigos no coincidían con la clave registrada por el computador, algunas no poseían el software para el llenado de actas y hubo tardanza en la llegada de equipos; el magistrado afirmó que ese día falló la falta de coordinación en el tema de logística y que los software no tienen ningún problema.

“Los software están aprobados tanto para la transmisión como para la divulgación de los resultados, el día de la prueba tuvimos problemas de tipo logístico que se están superando, en el simulacro del 14 de febrero esperamos no tener problemas. El organismo colegiado ha decidido que no se puede volver al conteo de votos convencional, porque ya no hay tiempo, tampoco existe posibilidades de fraude en las elecciones 2021, cuando existirá tanta observación nacional como internacional”, externó el funcionario.

Asimismo, dijo que el TSE firmó un convenio con el Centro de Criptología Nacional de la Inteligencia Española, para que brinden la seguridad de los resultados; además, la Fiscalía General de la República (FGR) destinará 3,000 fiscales a nivel nacional a la observación de los comicios; y se tendrá la presencia de los procuradores de Argentina Ecuador y Guatemala.

“El partido que exprese desconfianza sobre el TSE está equivocado, nunca ha existido fraude de ninguna forma; son 29 procesos electorales los que nos respaldan, tenemos un sistema electoral confiable, el Tribunal está consciente que a nosotros nos eligió la Asamblea Legislativa, pero no quiere decir que tengamos una agenda política con los diputados, somos imparciales, no tenemos preferencia con ningún partido, nosotros respetamos la ley”, enfatizó.

A fin de facilitar el trabajo a los integrantes de JRV, el TSE puso a disposición un simulador en el sitio web https://www.tse.gob.sv/simulador-escrutinio/ y practiquen los pasos del escrutinio preliminar y resultados electorales. Para ingresar al simulador de debe utilizar el usuario 0001 y contraseña abcd.

Prohibición de encuestas

Asimismo, el Tribunal informó a través de las redes sociales que hoy no se puede difundir resultados de encuestas o proyecciones sobre candidatos contendientes, tal como lo señala el artículo 176 del Código Electoral, de incumplirlo será sancionado con una multa de diez mil a cincuenta mil colones o su equivalente en dólares.

“Quince días antes de la fecha de las elecciones y hasta que se declaren firmes los resultados de la misma, no se permitirá a los partidos políticos o coaliciones, personas naturales o jurídicas, asociaciones u organizaciones de cualquier naturaleza, publicar o difundir a través de cualquier medio de comunicación social resultados de encuestas o proyecciones sobre candidatos, partidos políticos o coaliciones contendientes, que indiquen la tendencia sobre posibles resultados de la elección de que se trate”, indica la normativa electoral.