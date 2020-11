TSE niega que existió bloqueo a candidatos independientes

Alma Vilches

Ante la denuncia de los candidatos independientes que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) les impidió su inscripción para participar en los comicios del próximo 28 de febrero de 2021, los magistrados del Ente Colegiado negaron tales acusaciones y aclararon que se les dio el tiempo suficiente, sin embargo, muchos de ellos no lograron reunir el número de firmas establecidas por la ley. Guillermo Wellman -magistrado del TSE- explicó que este año 61 ciudadanos presentaron solicitud para participar como candidatos no partidarios, de estas solo Leonardo Bonilla por el departamento de San Salvador y Jesús Segovia por La Paz, lograron obtener por el momento su constancia que los habilita en la contienda electoral.

“Nosotros tenemos toda la documentación donde se indica que no cumplieron con los requisitos, hay hasta firmas de personas fallecidas que están validando la participación, no es cierto que se les ha bloqueado, se les han dado las facilidades. Hubo 24 de estas personas que estaban cometiendo fraude de ley y habían participado en elecciones internas en otros partidos y después llegaron a presentar solicitudes de candidatos independientes”, enfatizó Wellman.

Asimismo, denunció que este jueves algunos candidatos amenazaron e intimidaron a los magistrados del TSE, diciendo que se deben cuidar porque los están observando, enfatizó que las matonerías no pueden existir en pleno siglo 21, pues se vive en un Estado de Derecho.

“Le pediría al presidente de la República que por favor nos deje trabajar, hago un llamado a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos, a las Naciones Unidas, Unión Europea, que pongan atención de lo que está pasando en El Salvador, no permitan que esto se desborde, no están los tiempos para eso. Hago un llamado vehemente al pueblo salvadoreño que debemos vivir en paz y no podemos estar volviendo a crear polarizaciones innecesarias”, reiteró el funcionario. Mientras tanto, el magistrado del TSE, Noel Orellana aclaró que a la medianoche del 19 de noviembre venció el período para que los candidatos presenten su solicitud de inscripción al Tribunal, pero no significa que ya estén legalmente inscritos, pues el Organismo Electoral cuenta con el plazo para establecer si cumplen con la documentación determinada por la ley.