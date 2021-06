Trump espió a miembros del Congreso de EEUU en 2018

Washington/Prensa Latina

El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense durante la administración de Donald Trump investigó las comunicaciones de al menos dos congresistas federales como parte de una pesquisa sobre asuntos de seguridad nacional, revelaron hoy medios de prensa.

De acuerdo con versiones de la agencia Associated Press (AP) y el diario The New York Times, los legisladores afectados eran miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y resultaron sospechosos ante funcionarios federales sobre el caso de filtraciones relacionadas con la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016 y otros temas.

Según dijeron a la AP bajo condición del anonimato un funcionario de dicho panel y dos personas familiarizadas con la indagación, los fiscales del DOJ de Trump solicitaron en 2018 los datos a la compañía Apple.

De acuerdo con el Times, finalmente, se compartieron los registros de al menos 12 personas conectadas al panel de inteligencia, incluido el presidente Adam Schiff, que entonces era el principal demócrata en ese grupo y algunos familiares de los legisladores.

El representante de California Eric Swalwell fue el segundo miembro en ser espiado por Trump, según la portavoz Natalie Edelstein, pero también se incautaron los registros de ayudantes, exasistentes y familiares, incluido uno que era menor de edad, dijo un funcionario del comité.

Una tercera persona dijo que Apple cumplió con la citación, proporcionó los datos al DOJ y no notificó de inmediato a los miembros del Congreso o al comité sobre la divulgación.

Si bien las autoridades federales llevan a cabo de forma rutinaria investigaciones de la información filtrada, incluida la inteligencia clasificada, la apertura de una pesquisa de este tipo a miembros del Congreso es extraordinariamente rara, valoró AP.

El intento de la administración Trump de obtener acceso en secreto a los datos de miembros individuales del Congreso y otras personas relacionadas con el panel se produjo cuando el mandatario estaba furioso por las investigaciones en el Congreso del entonces fiscal especial Robert Mueller, sobre Rusia, que el exmandatario calificó como una caza de brujas.

Mientras las investigaciones giraban a su alrededor, Trump exigió lealtad de un Departamento de Justicia que a menudo consideraba su bufete de abogados personal, acota AP.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, expresó en un comunicado que ‘estas acciones parecen ser otro asalto atroz a nuestra democracia’ por parte del expresidente, pues las noticias sobre la politización del DOJ son desgarradoras.

La revelación tiene lugar después de que dicha agencia federal reveló a principios de junio que durante la administración del presidente Trump obtuvo en secreto los registros telefónicos de cuatro reporteros del New York Times.