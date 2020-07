Trump apunta su artillería contra Fauci y busca reabrir escuelas a como de lugar

Spanish.china.org.cn

Frente al avance sin cuartel de la COVID-19 en Estados Unidos es necesario buscar culpables y Donald Trump ya tiene al candidato ideal, el doctor Anthony Fauci.

Es así que pese a no tratarse de un rival político ni mucho menos la máxima autoridad en epidemiología de Estados Unidos, el equipo presidencial ha iniciado una campaña de desprestigio, a fin de continuar con una de las prioridades del Gobierno: abrir escuelas y universidades el próximo curso cueste lo que cueste.

“A varios empleados de la Casa Blanca les preocupa la cantidad de veces que el doctor Fauci se ha equivocado”, reveló una nota dada a conocer el domingo con diferentes comentarios del especialista al inicio de la pandemia. Por ejemplo: en febrero cuando señaló que la amenaza no era muy grave (aunque advirtió que tenía potencial para serlo) o cuando un mes después desaconsejó el uso de mascarilla a la población.

Fauci siempre ha sido de la idea que el virus es más rápido que los científicos y que estos aprenden sobre la marcha, pero si en algo destacó es por revelar la persistente negativa del mandatario a reconocer su peligrosidad.

“El doctor Fauci forma parte de un equipo” más amplio que busca determinar “qué es lo mejor para el país”, indicó Kayleigh McEnany, portavoz de la Casa Blanca. “Pero no se preocupen porque sus opiniones llegan al presidente”, aseveró el domingo en Fox News.

Mientras los miembros del grupo de trabajo cayeron bajo la presión presidencial en lo que respecta a la reapertura de la economía, Fauci, de 79 años, fue una voz discordante y el tiempo ha sido su mejor aliado. Mientras Nueva York registró su primer día sin muertes desde que comenzó la epidemia –el primer epicentro del país–los estados partidarios de Trump, en especial Florida y Texas, encabezan los números de nuevas infecciones.

Trump restó importancia al incremento por no estar reflejado en la cifra de fallecidos, no obstante Fauci señaló algo muy distinto: “Hay muchas otras cosas muy peligrosas y malas con este virus. No caigan en la falsa complacencia”.

Y es que en el primer mes luego de la reapertura, casi la mitad de los contagiados fueron jóvenes y pese a no reportarse más muertes, como advirtió Fauci, esas personas llevaron consigo el virus a sus casas y puestos de trabajo, esto sumado a la falta de prevención, hizo que los números estallaran.

Al igual que la politización en el uso de máscaras (en Florida no es obligatorio y Texas lo ordenó hace una semana), el debate sobre el regreso a las escuelas ha devenido en una lucha partidista donde la ciencia brilla por su ausencia.