Treinta años imparables” en la lucha de Fundación Ayúdame a Vivir

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

“Movimiento Amarillo” se denomina la campaña de la Fundación Ayúdame a Vivir, que a raíz de la conmemoración de su trigésimo aniversario, quiere agradecer a los diversos donantes que se suman a la lucha contra el cáncer -en niños de 0 a 12 años de edad- diagnosticados en El Salvador.

Fundación Ayúdame a Vivir es una organización que desde 1991 atiende casos de cáncer pediátrico, otorgando tratamientos médicos, alimentación, educación y terapia psicológica, así como el acompañamiento en todas las etapas la enfermedad al paciente.

Leonor Llach, presidenta de la Fundación Ayúdame a Vivir, relató que en sus inicios la organización no tenía algo serio, pues no contaban con infraestructura donde tratar a los pacientes ni equipo humano capacitado ni tecnología apta, aspecto que ha cambiado en la actualidad. En 1991 solo uno de cada 100 niños sobrevivía al cáncer, hoy en día 7 de cada 10 sobreviven; sin embargo, con las nuevas tecnología el porcentaje puede aumentar.

A raíz del apoyo que los donantes han generado, y como muestra de agradecimiento nace el “Movimiento Amarillo”, programa de recaudación mensual con cargos automáticos a tarjetas de crédito, el cual inició hace dos años con la finalidad de ser la principal fuente de recaudación para la organización, a la vez, a través de una tarjeta física se brindan descuentos a los donantes en más de 60 comercios aliados en categorías de restaurantes, servicios, postres y café, tiendas, almacenes y entretenimiento.

María Guerra, madre de Amalia Guerra, paciente de Ayúdame a Vivir, compartió lo difícil que fue darse cuenta del padecimiento de su hija, quien desde el mes de enero inició el tratamiento totalmente gratuito, y a la fecha ha finalizado con éxito

“Treinta Años Imparables” es el eslogan que caracterizan y forma parte de la campaña de Fundación Ayúdame a Vivir, trayectoria que desde 1991 ha sido la única organización que atiende el 100% de los casos de cáncer pediátrico en menores de 12 años y ha sido nombrados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como uno de los cuatro programas más costo-eficientes en el mundo.

“En 30 años no hemos parado un solo día, sin importar los obstáculos no hemos dejado de atender a un solo niño, jamás hemos dejado sola a una familia y no pensamos detenernos ahora, porque todos los niños con cáncer merecen la oportunidad de vivir”, expresó Sofía Ochoa, jefa de comunicaciones de Fundación Ayúdame a Vivir.

En su trigésimo aniversario la Fundación Ayúdame a Vivir, provee a más de 1,400 niños con excelente calidad médica, educación, terapia, alimentación, medicamentos de soporte y transporte a todos aquellos casos que no tienen la posibilidad de trasladarse; según la organización, anualmente reciben alrededor de 200 casos nuevos de cáncer infantil, siendo el 100% atendidos, de los cuales, el 40% son casos de extrema pobreza.