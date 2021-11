TRAVIS SCOTT LANZA LOS MUY ESPERADOS SINGLES “ESCAPE PLAN” Y “MAFIA”

@SAmigosCoLatino

“Señorita” fue la canción más reproducida de todas las canciones lanzadas a nivel mundial en Spotify en 2019 y fue nominada en la categoría de “Mejor interpretación de grupo / dúo pop” para la 62 edición de los premios Grammy. En diciembre de 2019, Camila lanzó su segundo álbum de estudio, ROMANCE, certificado platino. En los 62nd Grammy Awards, Camila ofreció una impresionante interpretación de su tema, “First Man”, donde le cantó directamente a su padre entre la multitud.

Camila es la primera artista femenina desde Adele que encabeza de forma triple las listas de Billboard Hot 100, Billboard 200 y Artist 100. Manteniendo ese impulso, “My Oh My” alcanzó el número 1 en Pop Radio en 2020, convirtiéndose en su quinto número uno como solista luego del éxito de “Señorita” el año anterior. Camila también es embajadora de Save the Children. En agosto de 2021, Camila lanzó su nuevo sencillo “Don’t Go Yet” de su muy esperado próximo álbum, Familia. En septiembre de 2021, hizo su debut actoral protagonizando CINDERELLA. La película está dirigida por Kay Cannon y producida por James Corden y Leo Pearlman.

En 2020, Camila, junto con Movement Voter Fund, lanzó el Healing Justice Project, que proporciona subvenciones directas para recursos de salud mental y bienestar culturalmente relevantes a activistas juveniles y organizaciones de base que trabajan en la intersección de la justicia racial y económica, la organización electoral y otros movimientos que trabajan para mejorar y hacer avanzar a los Estados Unidos.

Acerca de Tainy

Liderando una nueva ola de música y cultura latina durante más de una década, el famoso productor y artista Tainy, es el cerebro detrás de algunos de los éxitos más emblemáticos de la música. Cuatro veces nominado al GRAMMY ©, tres veces al Latin GRAMMY ©, ganador de múltiples premios BMI, Tainy ha estado produciendo éxitos que definen su carrera tanto para artistas como para los suyos, incluidos Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalia, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Anuel, Ozuna, Don Omar, Wisin & Yandel, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Jhay Cortez y más. En 2019, Tainy hizo su debut como artista alcanzando las listas de éxitos con los sencillos: “I Can’t Get Enough”, “Adicto”, “Callaita”, el sencillo # 1 de pop latino y airplay “Agua” y el nominado al GRAMMY® “Un Dia”

En 2021, Tainy continuó impulsando la cultura a escala mundial como productor ejecutivo del primer trabajo completamente en español de Selena Gomez, “Revelación”, “Sunbathe” junto a Miguel, y “Dakiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez, que fue No .1 a nivel mundial. Además, Tainy continúa batiendo récords como el único productor que ha estado en el puesto # 1 en las listas de Billboard durante 102 semanas. Sus dos últimos lanzamientos tienen un enorme poder estelar de éxito; “Summer Of Love” con Shawn Mendes y “Lo Siento BB: /” con Bad Bunny y Julieta Venegas.

Acerca de Myke Towers

Con la notoriedad mundial dentro de la música latina y en la cima de las listas de éxitos, un letrista aclamado por la crítica y el rapero y compositor nominado al Latin GRAMMY®, Myke Towers es uno de los artistas más populares y buscados de la actualidad. El puertorriqueño es uno de los diez artistas latinos más reproducidos de Spotify y lleva acumuladas más de 2.3 MIL MILLONES de reproducciones.

Sentado sobre 41 éxitos musicales este año, Myke es uno de los raperos más solicitados del movimiento. A principios de este año, Myke y su sello Whiteworld Music firmaron un contrato de distribución GLOBAL con Warner Records y Warner Latina.

Su último álbum, que LYKE MIKE lanzó en marzo de este año, ha sido muy elogiado y considerado entre los mejores álbumes de 2021 por Billboard, Spin, Rolling Stone, Complex y más. Esto dió continuidad a su segundo álbum lanzado en 2020 y aclamado por la crítica, Easy Money Baby, que debutó en el número 1 y ha obtenido más de mil millones de reproducciones combinadas con la certificación 4x Platino de la RIAA. Las certificaciones también incluyen “La Playa” (5x Platino), “Diosa” (3x Platino), “La Playa Remix” (1x Platino), “Si Se Da” (10x Platino), “Si Se Da Remix” (7x Platino) y “Chica” (4x Platino). Su próximo álbum, MICHAEL, está programado para ser lanzado en enero de 2022.