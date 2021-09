Tras impresionante éxito en el basquet federado, Tecla no va más

Deportes Diario Co Latino

@DiarioCoLatino

Porque la nueva gestión edilicia, ahora en manos de Nuevas Ideas, presentará su propio equipo, la cúpula en peno del Santa Tecla Basquetbol Club, presidida por el sportman, Guillermo Miranda, ha decidido dar un paso al costado de las competencias basquetbolísticas federadas.

Así lo confirmó a Co Latino el señor Guillermo Miranda, quien durante cinco años y en los últimos contando con el apoyo del alcalde anterior, Roberto D´Ábuisson, encabezó los equipos tecleños que ganaron cuatro títulos de la Liga Mayor en masculino (invicto el del 2017 bajo la dirección técnica de Alex Funes); en la Mayor femenino; un sub campeonato centroamericano; tres sub campeonatos nacionales; tres terceros lugares; dos segundos en la segunda categoría y seis títulos en la Sub-23.

“Tras haber finalizado como Campeones de la Liga Mayor 2020, iniciamos negociaciones con la actual administración municipal, a través del señor Lázaro Gutiérrez, quien durante dos meses dio largas a todo lo referente a las negociaciones para comunicarnos finalmente que, “la alcaldía presentaría sus propio equipo”, posteó en un comunicado en facebook el señor Miranda.

El titular del Santa Tecla Basquetbol Club, de impresionante suceso en pocos años y buena proyección hacia el futuro, confirmó a Co Latino que, “como administración y para no crear polémicas, la junta directiva decidió hacerse a un lado, hablando con los jugadores para externarles que participaran en ese equipo porque siempre hemos sido del criterio que no podemos cortar las alas de su desarrollo deportivo a los jugadores”.

Miranda manifiesta que, como directiva les enorgullece haber sido parte de la gloriosa época en la que Santa Tecla se convirtió en la Ciudad de los Deportes, período en el cual, pudieron como Ciudad, ser Campeones en baloncesto, voleibol, fútbol y béisbol. Expresa que hoy toca hacer una pausa y lo hacen con el orgullo de lo conseguido. Sostiene que no es un adiós. Es un hasta pronto y advierte conque volverán fuertes y a ser protagonistas.