Tras 22 años en las filas de ARENA, edil de San José Guayabal renuncia al partido

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal por Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), renunció al partido este jueves tras 22 años de pertenecer al instituto político. Además, aseguró que cuando termine su periodo, no volverá a competir.

«Luego de más de dos décadas en el recorrido de la política partidaria, he tomado dos decisiones trascendentales en mi vida. La primera, comunicarles mi renuncia a Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) a partir de este día, por motivos estrictamente personales y empresariales, dejando en firme que no existe ninguna motivación política”, comentó Vilanova.

La segunda decisión en la misiva es que este periodo en el que funge como edil será su último al frente, el cual finaliza en 2024. “A partir de entonces, no volveré a ser candidato a alcalde por ningún instituto político”, comentó.

“No me voy, ni me quiero ir peleado con ARENA, no me interesa seguir en política”, sostuvo el edil a través de una conferencia de prensa.