Transportistas españoles se suman a protesta sindical

El paro de transportistas en España, impulsado en un inicio por la patronal, afronta su décimo día este miércoles y ya provoca desabastecimientos en varios ciudades, todo ello después de que las grandes empresas del sector agroalimentario hayan alertado sobre la posible falta de suministros para seguir con su actividad si no hay un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones que mantienen el paro.

Sindicatos de transportistas se han sumado al paro patronal, pese a la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez de bonificar con el equivalente de 580 millones de dólares el gasóleo profesional, como preámbulo de la reunión del Gobierno con el Comité Nacional de Transporte, la cual estaba prevista este viernes y se ha adelantado finalmente a este jueves.

Al encuentro con los representantes del sector, entre los que no está la plataforma convocante de los paros, acudirán la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, quienes dijeron que «llevarán propuestas concretas y no se levantarán de la mesa hasta que no haya un acuerdo».

Poco antes de conocerse el adelanto de la reunión con los representantes del sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido que esta semana el Ejecutivo alcanzará un acuerdo con el sector del transporte para «amortiguar el alza del precio de los carburantes, sobre todo el gasoil y hacer entre todos un gran plan que dé respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania y para aprobarlo el 29 de marzo».

Entretanto, el presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, organización convocante de los paros a los que se han sumado otras patronales, Manuel Hernández, defendió este miércoles que los transportistas están «muy cerca de conseguir sus objetivos».

En paralelo, los transportistas marchan de nuevo este miércoles en múltiples manifestaciones convocadas por todo el país, como en Barcelona, donde se suman, junto a los agricultores y a los taxistas, a una protesta contra el elevado precio de los carburantes.

También, cerca de un millar de transportistas con sus camiones protagonizan esta mañana en Madrid una marcha lenta desde el estadio Wanda Metropolitano y en Galicia, los transportistas también se preparan para volver con marchas lentas a algunas ciudades, como Santiago de Compostela.