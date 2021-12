Transportistas consideran necesario un nuevo salvataje económico

Alma Vilches

En el balance 2021 del sector transporte, el presidente de Fecoatrans Inversiones y Negocios, Catalino Miranda, indicó que a un año y cuatro meses de haber reabierto la economía luego de la cuarentena del COVID-19, es necesario un nuevo salvataje económico para salir de la crisis.

Dijo que la recuperación del sector requiere urgentemente de inyección económica la cual permita equilibrar los resultados de los costos versus inversión, pues las empresas que aun se sostienen es por las reservas internas, ya que el 2020 fue un año fatídico, es necesaria una recuperación junto al gobierno y abrir créditos a largo plazo e intereses blandos.

“El tema más complicado que se enfrenta es el económico, hemos recuperado el 80% de los usuarios a nivel nacional, recopilando ese mismo porcentaje de las ventas en el sector, significa arduas negociaciones con la banca privada y estatal, algunos empresarios vamos a cerrar el 2021 al día con la banca, al 90% le ha tocado pedir más tiempo para cumplir con los créditos”, manifestó el empresario.

Los transportistas han tenido que gestionar con el sistema financiero, ajustes y refinanciamiento de anteriores créditos por más de $150 millones, producto desde hace cuatro años de la sustitución de

aproximadamente 1,300 unidades; la poca inversión para este año se debe a los factores dejados por la crisis del COVID-19 entre 2020-2021, y por la burocracia en muchos procesos del ente rector generó un retraso para mejorar el servicio a los usuarios.

Según Miranda, un factor que empeoró la situación económica es el recurrente aumento desde enero hasta la fecha en los precios del combustible. Además, el mantenimiento preventivo de las unidades ha incrementado el 40%, debido al aumento en los precios de la canasta básica.

Asimismo, se refirió a la reciente aprobación de la Ley de Estabilización de las Tarifas, cuyo objetivo es que los usuarios no paguen más del pasaje establecido, lo cual es positivo, sin embargo, su aplicación es imposible en algunos factores como el sistema GPS, tomando en cuenta que son 10,359 unidades entre buses y microbuses, además, de dónde saldrán los fondos para la instalación y qué empresa ofrecerá el servicio.

“La consecuencia de una mala ley la va a aguantar el usuario, Fecoatrans no está en contra, lo que necesitamos es dónde están los fondos para cumplir todas las exigencias, no creo que la banca esté en la disposición de prestar para una plataforma satelital. En cuanto al cobro del pasaje por medio electrónico, no hay empresa ni rutas del país que cuente con ese mecanismo, mucho menos los usuarios no cuentan con el medio”, afirmó.

El presidente de Fecoatrans indicó que las revisiones técnicas establecidas en la nueva ley ya están contempladas en la Ley General de Transporte, pues existen los mecanismos y su desarrollo, mientras que la solvencia de multas requerido para entregar la compensación económica, las empresas cuando matriculan la flota cada año pagan las esquelas y para cualquier trámite financiero se debe estar solvente.

Extorsiones

El empresario de transporte expresó que este año en extorsiones se pagaron $12 millones y se reportaron 7 motoristas asesinados en las rutas 11C y 202, mientras que, las más asediadas por los delincuentes son la 151 y 30b.

Entre los hechos ocurridos en las unidades del transporte están un ataque armado contra un pasajero de la ruta 306, el pasado 11 de noviembre; el 31 de agosto una persona fue asesinada al interior de un autobús de la ruta 129, y ese mismo mes las rutas 202, 90, 109, 100, 11, 117, 30, 210, 277 y 214 estuvieron en paro de labores debido a amenazas de extorsionistas.

Reiteró que las extorsiones continúan a la baja en relación a años anteriores, pero por ser un problema enquistado en el sector transporte desde hace muchos años es más difícil para las autoridades eliminar el flagelo.

Sin embargo, en esta época de Navidad y Fin de Año son los rateros quienes roban en las unidades de transporte a los usuarios dentro de las unidades, por lo cual, los empresarios piden la pronta intervención.

Miranda externó que entre las proyecciones para 2022 es invertir en las unidades del transporte, pero con las disposiciones aprobadas en la Ley de Estabilización de las Tarifas, los cinco años de reducción a la vida útil de los buses y microbuses y una tarifa congelada será muy difícil salir a flote.