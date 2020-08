Transporte público no circulará hasta que gobierno resuelva prórroga al subsidio

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Durante una concentración en la plaza Salvador del Mundo, los empresarios de la Mesa Nacional del Transporte decidieron que no iniciarán labores el próximo 24 de agosto, fecha establecida para continuar con la reactivación económica, sino hasta que el gobierno resuelva una nueva prórroga al subsidio, que venció el pasado 30 de junio.

Los empresarios han pedido al gobierno un incremento a la compensación económica por cada unidad de transporte, o les autorice una tarifa técnica, lo cual representa un incremento al pasaje, esto bajo el argumento que el sector transporte ha sido uno de los más afectados desde que inició la pandemia del COVID-19, debido a la prohibición de circular como normalmente ha trabajado por años.

“Si nosotros no tenemos subsidio ni tarifa, porque están en discusión, nos van a reducir pasajeros dentro de las unidades y es posible que reduzcan la cantidad de unidades en la calle, en esas circunstancias queda definido que no se sale a trabajar el 24 de agosto en todo el país, mientras no haya una solución por parte del gobierno o de la Asamblea Legislativa, en razonar justamente el tema de la compensación que este sector ha venido recibiendo”, afirmaron los transportistas.

Entre tanto, el titular del Ministro de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, recalcó en una entrevista televisiva que no habrá incremento a la tarifa del pasaje colectivo ni aumento a la compensación económica. Sobre la prórroga del subsidio, el gobierno ha pedido a los diputados de la Asamblea Legislativa que lo aprueben con las condiciones de calidad propuestas desde el año pasado, que incluye instalación de GPS en las unidades y someterlas a revisiones técnicas.

“Nos reunimos con los empresarios y les recalcamos que no hay aval para subir tarifas ni se aumentará la compensación, por años se pagó el subsidio a unidades que no circulaban o que estaban deterioradas. La ley de compensación dice que si una unidad no circula, no se le pagará el subsidio, por eso no se les puede pagar porque no han circulado durante la pandemia”, reiteró Rodríguez.

El funcionario manifestó que junto a los empresarios se ha trabajado un manual con los protocolos sanitarios para el transporte colectivo, que incluye instrucciones para dueños y usuarios. El manual está publicado en la página web del Viceministerio de Transporte (VMT) vmt.gob.sv, entre las medidas se establece el uso de mascarilla y alcohol gel, no permitir que los pasajeros viajen de pie, ni que coman dentro de las unidades, y limpieza de buses y microbuses 3 veces al día.

Según el funcionario, para el reinicio de operaciones del transporte público se va a señalizar las paradas y terminales, a fin de cumplir con el distanciamiento social, además, se tendrá la presencia de inspectores de tránsito, gestores de tráfico y Policía de Tránsito.