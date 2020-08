Transporte público inicia labores con el 70% de unidades

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego de casi cuatro meses de interrupción del transporte público, por ser supuestamente uno de los principales focos de contagio del COVID-19, desde este 24 de agosto los motores de buses y microbuses volvieron a encender y reanudar labores de una forma gradual.

Un promedio del 70% de las unidades comenzaron a circular, debido a la menor demanda en el servicio y por la falta de la Ley de Compensación Económica, la cual venció el pasado 30 de junio.

Saúl Castelar, viceministro de Transporte, indicó que pocas unidades no salieron a circular, principalmente, en el occidente del país. A estos buses y microbuses se les levantó un acta y seguirán un proceso legal, incluso, podría terminar en el retiro de permisos, dijo el funcionario. Y agregó que “la mejor manera de solventar esta situación es manteniendo el diálogo, esperamos que la Asamblea Legislativa resuelva el tema de la compensación, por lo que el mejor camino que pueden tomar los empresarios es salir a operar”.

El titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Romeo Rodríguez, señaló que ante la decisión de algunos empresarios de la ruta 205 de no prestar el servicio desde Sonsonate hasta San Salvador y viceversa, así como la ruta 202 que circula de Ahuchapán a la capital, el VMT puso a disposición transporte gratuito para la población.

El funcionario calificó de positivo el primer día de labores en el transporte público, ya que en los diferentes controles y terminales de buses constataron el cumplimiento de las medidas sanitarias tanto de los motoristas como por parte de los usuarios, pero pidió a la población no bajar los esfuerzos para minimizar el riesgo de contagio del COVID-19.

“El segundo lugar más peligroso de contagio de esta enfermedad es el transporte público y por eso es necesario que todos tomemos las medidas requeridas para evitar la propagación del Covid, uso de mascarilla, alcohol gel, distanciamiento social y no comer dentro de las unidades, son las medidas más importantes que la población debe aplicar al salir de casa y utilizar el transporte”, sostuvo Rodríguez.

Para verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad se conformaron equipos interinstitucional del Ministerio de Salud encargado de tomar temperatura a los usuarios, mientras los gestores, inspectores de tránsito del VMT y agentes de PNC supervisaron que no exista aumento al pasaje, y evitar aglomeraciones, dichos equipos fueron desplegados en 46 paradas de autobuses en las principales calles de la capital, entre ellas la Alameda Roosevelt, Manuel Enrique Araujo, Bulevar Los Próceres, 49 avenida norte y sur y Paseo General Escalón, entre otros.

Uno de los lugares donde funcionarios del gobierno constataron el funcionamiento del transporte público fue la terminal de Occidente, ahí han instalado dispensadores de alcohol gel y adecuaron espacios para el lavado de manos, en piso hay señalización que indica el distanciamiento social.

También agentes de la PNC constataron que los conductores porten su documentación en regla, además, han colaborado en el ordenamiento de la población en cada parada de bus y terminales, además, de verificar y orientar a los pasajeros que no se permite personas paradas en las unidades y solo pueden viajar dos por asiento; los controles se instalaron sobre la autopista a Comalapa, carretera al Puerto de La Libertad, bulevar Constitución, carretera Troncal del Norte, bulevar del Ejército y sector de la colonia Las Delicias en Santa Tecla, entre otras.

Catalino Miranda, presidente de FECOATRANS, explicó que el acuerdo de salir a trabajar se dio después de mantener una amplia conversación entre los representantes del sector transporte y el Gobierno, coincidiendo en la necesidad que la gran mayoría de la población utiliza el transporte público para trasladarse, muchos de los usuarios durante la pandemia se vieron obligados a pagar más para poder movilizarse en la compra de alimentos y medicinas.

Según el presidente de la Mesa Nacional del Transporte, René Velasco, el tema del tema del transporte no se le tiene que ver desde la perspectiva política, sino desde el punto de vista económico, por eso muchos empresarios no salieron a operar, ya que las condiciones económicas no están dadas para sacar las unidades; insiste en la propuesta presentada el 19 de agosto, que el gobierno entregue al usuario el subsidio y al sector transporte le autorice una tarifa técnica.