Tranquilidad en Ecuador a 15 días de protesta nacional

Quito/Prensa Latina

El paro nacional en Ecuador contra el alto costo de la vida y la inseguridad llegó hoy al decimoquinto día consecutivo, en un ambiente de tranquilidad en la mayor parte del país.

El panorama actual se mantiene desde el fin de semana, a partir de la disminución de la represión policial y del Ejército contra los movilizados, la derogación por parte del Gobierno del estado de excepción decretado en seis de las 24 provincias y el inicio de acercamientos entre el Ejecutivo y el movimiento indígena, que convocó a las marchas.

Tras dos días de movilizaciones sin incidentes violentos, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sostiene que la protesta continúa con carácter nacional, territorial e indefinido y llamó a sus bases a la unidad y resistencia, en espera de respuestas a una agenda de 10 puntos con pedidos en beneficio de toda la población.

En las primeras horas de esta jornada los principales puntos de protestas estuvieron en calma, en especial en Quito, capital de la nación y epicentro del levantamiento popular, al cual se unieron sectores sociales como campesinos, trabajadores, estudiantes, colectivos de mujeres y amas de casa.

En el Distrito Metropolitano el transporte retoma operaciones y los ciudadanos reanudan la movilidad, mientras reabrieron las escuelas para clases presenciales en cinco de los nueve distritos educativos.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito informó de cierre de vías en algunos puntos de la ciudad, donde aún hay dificultad para el tránsito vehicular y el traslado de las personas.

Un panorama similar se vive en la mayoría de las ciudades donde la población también exige a las autoridades políticas públicas favorables a los sectores vulnerables y de menor ingreso, así como para los pequeños agricultores, la salud y la educación, entre otros reclamos.

Para esta jornada, la Conaie anunció nuevas manifestaciones pacíficas, tras ratificar que la acción de hecho no culminará hasta recibir respuestas del Gobierno a los 10 temas planteados desde hace un año.

Los líderes del paro señalaron la víspera que como resultado de la lucha el Ejecutivo adoptó algunas disposiciones relacionadas con los reclamos populares contenidos en la agenda de 10 temas, como condonación de deudas hasta tres mil dólares, presupuesto para la educación intercultural y el decreto de emergencia en el sistema de Salud Pública.

No obstante, recalcaron que aún quedan tópicos pendientes vinculados al precio de los combustibles, la minería ilegal, créditos y privatización de sectores estratégicos.

«Vamos a seguir en esta lucha por los 10 puntos de la agenda. Que no se confunda, si regresamos será con una ganancia para el pueblo. Si no hay eso, no nos vamos de Quito», afirmó la víspera el presidente de la Conaie, Leonidas Iza.