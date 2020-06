Trabajadores municipales reclaman pago de retenciones a salario

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Trabajadores del área de recolección de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador protestaron ayer afuera de la sede de la comuna para exigir que esta pague las retenciones salariales a instituciones crediticias con las que los trabajadores tienen compromisos.

Según manifestaron, desde los últimos meses de 2019 tienen inconvenientes con la alcaldía pues esta al cancelar sus salarios les hace retenciones de ley (ISSS y AFP) y también otras concernientes a préstamos bancarios, créditos en cooperativas, hipotecas, etc, pero las retenciones no las traslada a las instituciones acreedoras.

Sostienen que estas instituciones están haciendo cobros por mora directamente a los trabajadores y estarían en algunos casos ya advirtiendo con embargos u otras acciones jurídicas ante el impago de los compromisos.

Los trabajadores bloquearon en señal de protesta, durante unas horas el paso vehicular sobre la alameda Juan Pablo II de San Salvador, pidiendo una explicación a autoridades edilicias y desligaron la acción de cualquier sindicato.

Un trabajador que pidió no ser identificado dijo desconocer el motivo del no traslado de las retenciones a los acreedores, considerando que es dinero parte de su salario total y que autoridades del área de recolección de desechos sólidos se han limitado a decir que no tienen liquidez de fondos.

Además pidieron que la comuna haga efectivo el pago de un bono de $125, prometido en concepto de apoyo ante la emergencia por COVID-19.

Dos representantes de los trabajadores ingresaron a la sede de la municipalidad para reunirse con autoridades, entre las que no figuraba el alcalde Ernesto Muyshondt. Según informaron los representantes al salir de la reunión, las autoridades se comprometieron a cancelar el bono a más tardar el 30 de junio.

Sobre las retenciones adeudadas, la comuna les indicó que prevé cancelarlas a más tardar al 31 de julio, argumentando que esperan que ingresen recursos a la alcaldía con la reactivación de la economía en el municipio.