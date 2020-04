Trabajadores de maquila enfrentan masivo desempleo por COVID-19

Gloria Silvia Orellana

La denuncia de más de 150 trabajadores de la empresa PRINCRAFT CENTRAL AMÉRICA, que suspendió cientos de contratos lo que eleva el riesgo de “desempleos permanentes”, señaló Ramiro (nombre ficticio, pues pidió anonimato).

Para este trabajador, junto a sus compañeros, estas acciones contradicen el mandato presidencial de que las empresas sigan cancelando los salarios a sus empleados pese al cierre de operaciones, en el marco de la Emergencia Nacional de Salud por el COVID-19.

“Solo nos pagaron el mes anterior y de allí para acá nos han notificado que van a suspenderlos 60 días sin goce de sueldo, cuando el presidente (Nayib Bukele) ha dado el mandato que tienen que pagarnos esos salarios”, explicó.

Esta denuncia en los medios de comunicación, señaló Ramiro, es la única salida que tienen para buscar soluciones no solo a las 150 trabajadores, sino a sus familias que dependen de ellas. “Hemos probado de todo, hemos mandado tweets a casa presidencial para el presidente Nayib Bukele, al ministro de Trabajo, Orlando Castro y no hemos encontrado eco con la petición. Yo desde que el presidente decretó la cuarenta, y que obligó a las maquilas a dejar de trabajar, desde ese momento no nos hemos presentado a trabajar y seguido los lineamientos que el presidente ha dado públicamente”, acotó.

Las recientes declaraciones brindadas por voceros gubernamentales son dispares en el momento de establecer la aplicación de los mandatos presidenciales y legislativos, que eleva la inminente pérdida de más de trescientos mil empleos para este año. Las declaraciones vertidas del secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, en una entrevista sobre las empresas que ya no puedan continuar pagando salarios a sus empleados, opinó que solo deben comprobar que “ya no puede continuar pagando y podrán hacer esa suspensión”.

En contraposición, el ministro de Trabajo, Rolando Castro declaró que “la aplicación de la legislación en tiempos normales, no es lo mismo que en épocas de emergencia”, al llamar al acatamiento de los decretos legislativos y ejecutivos, emitidos por la emergencia por el COVID-19.

“Por lo mismo del decreto presidencial de prohibir la libre circulación, no nos hemos abocado a protestar, porque desde hace días ya lo hubiéramos hecho inclusive nos hemos asesorado con la Policía Nacional Civil (PNC) y ellos nos han dicho que no lo hagamos, porque caemos en incumplimiento con el mandato presidencial, así que estamos tocando puertas o buscando herramientas en donde nos puedan atender, porque el MINTRAB es mentira no nos ha resuelto, y por eso vamos a probar también ir individualmente para que nos atiendan y buscar soluciones”, manifestó.

En cuanto a las medidas que tomó la empresa amparándose en el artículo 36 del Código de Trabajo, de suspender los contratos bajo una circunstancia extraordinaria, Ramiro señaló “en mi caso yo me pongo en los zapatos de la empresa que van a tener impacto en su economía”, pero les recordó, “son una empresa multimillonaria que tiene sede en Estados Unidos, Europa y Asia, y atendiendo al llamado presidencial deberían solidarizarse con los trabajadores”. “No podemos quedarnos quietos cuando sabemos que nuestros hijos van a vivir hambre y esto es la única fuente de ingreso que tenemos, por eso andamos tocando puertas, porque no tenemos capricho o ganas de boicotear a la empresa. Nosotros hemos trabajado para esta empresa doblando turnos, trabajando los fines de semana para que crezca y tenga ingresos y han ido creciendo y construyéndose, y en ese sentido estamos apelando a que nos den una oportunidad de sobrevivir en esta situación, es nuestra única oportunidad de sobrevivir y queremos que el Gobierno nos ampare”, puntualizó.