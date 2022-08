Trabajadores de la FESFUT no reciben salario desde julio

Rebeca Henríquez

Colaboradora

@DiarioCoLatino

La cuerda floja en la que el fútbol salvadoreño se ha mantenido desde el mes de julio tiene consecuencias que no solo afectan las actividades deportivas directamente. La situación que aún no muestra prontas soluciones también ha afectado a los trabajadores de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) en sus diferentes actividades administrativas y en el pago de su salario que no reciben desde julio. El pasado 14 de julio la Fiscalía General de la República (FGR) allanó las instalaciones de la FESFUT, junto a la residencia del ex presidente de la federación, Hugo Carrillo, por supuesta administración fraudulenta, lavado de dinero y activos, un hecho que desencadenó una serie de inconvenientes no solo en las actividades deportivas, también afectó directamente a los trabajadores de la Federación.

Una de las principales preocupaciones que los trabajadores de la FESFUT manifestaron cuando la Comisión Normalizadora del Instituto Nacional de los Deportes (INDES) se tomó las instalaciones de la Federación fue el pago de sus salarios, ya que, al estar inhabilitado el Comité Ejecutivo, y el silencio de la FIFA, no tenían respuesta de quién pagaría sus salarios.

El Sindicato de Trabajadores de la FESFUT (SITRAFESFUT) dio a conocer la preocupación que existe en los trabajadores por la falta de su salario del mes de julio, ya que son “uno de los sectores mayormente afectados” y no han recibido su salario, lo que les “preocupa”. “No hemos recibido nuestro salario correspondiente al mes de julio y nos preocupa más que ya estamos a mediados del mes de agosto y aún no se ve solución a nuestra situación, ya que al no existir una Comisión Reguladora nombrada por FIFA, estamos acéfalos de una autoridad competente para realizar trámites correspondientes” señaló SITRAFESFUT.

Según el Sindicato, 115 familias entre el personal administrativo, técnicos ADFAS, cuerpos técnicos, dependen económicamente de los trabajadores de la Federación, y bajo la situación que atraviesan no tienen los ingresos para cubrir necesidades básicas. A inicios de agosto la FIFA emitió una misiva donde confirmó que se nombraría una Comisión de Regularización para, entre otras funciones, gestionar la actividad diaria de la FESFUT, sin embargo, hasta la fecha aún no hay respuesta del ente mundial.