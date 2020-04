Trabajadores de la Alcaldía de San Salvador denuncian despidos injustificados

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Fernando Rico, Jefe de Zona del Mercado San Antonio, denunció junto a otros trabajadores, una serie de despidos supuestamente injustificados en las unidades de administración, colecturía y mantenimiento de la Alcaldía Municipal de San Salvador, por lo que instaron al ministro de Trabajo, Orlando Castro, investigar la decisión del gerente de Mercados, Julio

César López, el director de Desarrollo Municipal, Juan Carlos Montes y el alcalde Ernesto Muyshont.

“Nos llevaron con engaños a la oficina (Julio López), diciendo que nos iban a renovar la carta de circulación, y cuando nos presentamos nos pidió el teléfono a todos -sus palabras fueron, tienen la mala costumbre de grabar todo- y cuando me rehusé me sacó del recinto,

pero el anuncio era el despido colectivo, argumentando el artículo 42, pero ese se refiere a al estado de maternidad, no faltas graves del Reglamento”, explicó Rico.

El detonante de los despidos, acotó Rico, fue la demanda de los trabajadores de la Gerencia de Mercados de mascarillas para proteger su salud, en el marco de la Emergencia Nacional de Salud por el COVID-19, que en estos momentos ha paralizado al país.

A pesar de todas las medidas implementadas por el señor presidente de la república, Nayib Bukele, el día 20 de abril, el gerente Julio César López y el director de Desarrollo Municipal, Juan Carlos Montes, decidieron levantar las medidas de prevención, trabajando de lunes a

sábado, sin importarle el riesgo en la salud de los trabajadores, por lo que se convocó al gerente de mercados a una reunión, a la que se negó y en un acto arbitrario decidió suspender nuestras plazas, y todos sabemos que hay 3 agentes del CAM, que dieron positivo al COVID-19 y otro grupo más, que guarda cuarentena en un hotel capitalino por

sospechas”, puntualizó.