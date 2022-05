Trabajadoras domésticas piden ser escuchadas para solicitar la ratificación del convenio 189 de la OIT

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Sindicato de Mujeres Trabajadoras Remuneradas del Hogar de El Salvador (SIMUTRHES), a través de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, presentó una carta a la Asamblea Legislativa para que esta institución de Estado las escuche referente a la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regula derechos de las trabajadoras domésticas.

Aída Rosales, secretaria general del Simutrhes, sostuvo desde el 2011 que fue aprobado el convenio 189, trabajan para que se ratifique, pero hasta la fecha, “no ha habido ninguna respuesta positiva de parte de ningún gobierno o comisión de la Asamblea”.

La diputada Ortiz dijo que las trabajadoras y trabajadores domésticos también deben tener un reconocimiento a sus derechos laborales que ya está normado en el convenio 189 de la OIT; dicho convenio El Salvador ya lo suscribió años atrás, pero falta la ratificación. El convenio establece que los trabajadores y trabajadoras domésticos son trabajadores con derechos laborales, “no son esclavos, no son personas que deben mantenerse en el área informal, sino que son personas sujetas de derechos que hacen una labor fundamental en la sociedad, sobre sus hombros sostienen la vida productiva de este país”.

“Cuidan a nuestros hijos, a nuestros padres ancianos, a las personas con discapacidad; permiten que tengamos comida en la mesa, permiten que nuestra ropa esté limpia, sin el trabajo que ellas hacen no habría posibilidades de que todos los demás pudiéramos hacer un trabajo afuera del hogar”, destacó Ortiz.

Según Simutrhes, existen aproximadamente 140,000 trabajadoras domésticas en el país que devengan un salario y aportan a la economía nacional, “trabajamos en condiciones de extrema precariedad, discriminación, explotación y todo esto no es reconocido por los empleadores o por el Estado salvadoreño que es el que tiene que garantizar que todos los trabajadores tengan los derechos que por ley le corresponde”, destacó Rosales.

“Trabajamos y vivimos sin ninguna protección, no tenemos contratos por escritos, no tenemos un salario mínimo establecido, no tenemos seguridad social de obligatoriedad, no contamos con una pensión, trabajamos más de ocho horas y no son pagadas como horas extras como el resto de la clase trabajadora, todo eso, para nuestro gremio es una desprotección”, lamentó la sindicalista.

La Asamblea Legislativa ratificó hace un par de semanas 5 convenios de la OIT, pero el 189 no iba contemplado, a pesar de que la iniciativa ya se encuentra en la Asamblea desde años, y solo necesita ratificación.

“Me parece importante que como Asamblea Legislativa permitamos un diálogo al escucharlas, vamos a entregar una carta en las comisiones correspondientes donde ellas piden ser escuchadas y que ese tipo de demandas también sean incorporadas al debate de este órgano”, puntualizó Claudia Ortiz.