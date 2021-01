Trabajadoras de fábrica Florenzi inician huelga de hambre

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Luego de seis meses que cerró operaciones la fábrica textil Florenzi y suspendieron contratos a 210 personas, debido a la cuarentena domiciliar obligatoria por la emergencia del COVID-19, las afectadas iniciaron desde este jueves una huelga de hambre, a fin que sus demandas sean escuchadas.

María Ramírez, representante de las Mujeres Organizadas en resistencia –Florenzi, manifestó que e1 de julio el apoderado legal de la empresa informó a los empleados que quedaban despedidos porque la fábrica cerraría definitivamente, desde entonces 113 trabajadores se han mantenido en lucha.

El 8 de julio las trabajadoras afectadas decidieron tomarse la fábrica por tiempo indefinido para resguardar la maquinaria y otros bienes, impidiendo así que la patronal deje vacío el inmueble, sin ninguna garantía de pago a las decenas de obreras.

“Nosotros nos vamos a someter a una huelga de hambre porque no hemos sentido el apoyo ni que se hayan pronunciado las autoridades, lamentablemente el ministro de Trabajo, Rolando Castro, no se pronunció en el momento de los despidos, pese a que llegamos con las denuncias a diferentes instancias no hemos recibido ningún tipo de ayuda”, aseguró Ramírez.

Sostuvo que son acosadas por agentes de la PNC, quienes las fotografían en la fábrica o en movilizaciones, e incluso las espían con drones, incluso la patronal ha intentado con ayuda de la policía sacarlas durante las noches.

Además, han acudido en repetidas ocasiones a instancias como la Fiscalía General de la República (FGR) juzgados de lo laboral, Ministerio de Trabajo y Asamblea Legislativa, sin que las autoridades den alguna respuesta o solución a la violación de sus derechos laborales.

Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) condenó la persecución y acoso que sufren las trabajadoras de Florenzi, pidió a la policía que se limite nada más a brindar seguridad y no infundir temor a quienes se encuentran en la fábrica.

“No puede ser que la manifestación de expresión de una forma pacífica, ordenada y responsable sea perseguida, uno de los derechos humanos es, el derecho a la movilidad y expresión, y se tenga que llegar a condiciones inhumanas como la huelga de hambre para ser escuchadas. Estas personas cuentan con el respaldo y acompañamiento institucional por la afectación a sus derechos laborales”, recalcó Tobar.

A la vez, expresó que la PDDH abrió un expediente de manera oficiosa en cuanto tuvo conocimiento del caso, en junio emitió un pronunciamiento sobre la retención de cuotas de AFP y Seguro Social, que Florenzi no hizo efectivas; también hizo recomendaciones al Ministerio de Trabajo para que la clase trabajadora no quede desamparada.

“Lamentablemente el Ministerio de Trabajo cerró el expediente manifestando que al visitar la empresa, estaba cerrada, pero si la persona jurídica existe, debe asistirse de manera efectiva y oportuna a las personas afectadas. Hago un llamado al funcionariado para que active sus competencias y de respuestas sin que siga afectándose la salud y los derechos laborales de estas mujeres, que durante 7 meses no se les garantizó su sustento”, indicó el titular de la PDDH.

Entre tanto, el secretario general de la Coordinadora Sindical Salvadoreña (CSS), Giovanni Méndez señaló que por el no pago de cuotas del Seguro Social las trabajadoras con enfermedades crónicas interrumpieron tratamientos o quimioterapias, y tampoco reciben el pago de sus incapacidades por enfermedad o maternidad.