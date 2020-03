Tomen conciencia: COVID19 no es un juego: Nayib Bukele

Adultos mayores de 60 años deberán ser enviados a sus casas en todos las empresas e instituciones del Estado.

Joaquín Salazar

@joakinSalazar

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció que implementar una cuarentena con distanciamiento social, tras expresar que los ciudadanos deberán acatar las recomendaciones del gobierno y las autoridades correspondientes.

“El hecho que El Salvador no tenga casos confirmados, no es una casualidad y que sea suerte”, explicó el mandatario, anoche. Además destac

Ante la emergencia nacional por la pandemia del COVID19, el presidente ordenó a la Dirección General de Protección Civil y Ministerio de Salud iniciar nuevas medidas de prevención para evitar aglomeraciones de personas y reducir las posibilidades de propagación de la enfermedad.

El presidente afirmó que como medidas de prevención todas las empresas deberán enviar a sus empleados mayores de 60 años a su casa, “no pueden estar laborando las personas mayores de 60 años. Todos los mayores de 60 años tendrá que ser enviado a su casa. Lo mismo aplica para mujeres embarazadas”, anunció.

De igual manera, El gobierno y demás instituciones del Estado deberán enviar a su casa inmediatamente a los empleados públicos mayores de 60 años a su casa a que guarden aislamiento.

El mandatario enfatizó que los mayores de 60 años son las principales personas de riesgo por COVID19.

‘’Las empresas pueden cerrar sus operaciones, es una recomendación, todas las empresas que lo hagan el Ministerio de Trabajo dispondrá un contacto para que sean precalificados, habrá un incentivo crediticio para que estén aislados y que salgan solamente para cosas necesarias”, comentó.

El mandatario prohibió aglomeraciones mayores de 75 personas y cerrar bares y discotecas por 14 días, desde el sábado, por lo que la Policía Nacional Civil procedió con las inspecciones y los cierres de estos espacios, motivo por lo que desde esa noche las calles se vieron más desoladas.

Con la prohibición de aglomeraciones, Bukele aclaró que se debe aplicar excepto en lugares de trabajo, personas en circulación y terminales de buses. “Esta pandemia no es un juego, no es un escándalo o una exageración. Mirémonos en el espejo de los países en crisis. Si no es estrictamente necesario: no salgan de su casa”, sugirió el mandatario a través de redes sociales.

Además, el Ministerio de Trabajo deberá verificar que todas las empresas cumplan las medidas de salud ocupacional y la Fuerza Armada de El Salvador será la encargada de coordinar la logística en los centros de cuarentena.

Por otro lado, el Ministerio de Salud y Obras Públicas deberán coordinar para convertir el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el primer gran hospital temporal especializado, para tratar futuros posibles pacientes con COVID19.

Bukele afirmó que este hospital deberá contar con 300 Unidades de Cuidados Intensivos y 2,000 camas hospitalarias adicionales. Para esto el Ministerio de Obras Públicas inició los preparativos y las adecuaciones del Pabellón Centroamericano.

El mandatario hizo un llamado a la ciudadanía al auto cuido y evitar contagiarse de coronavirus acatando las medidas y recomendaciones de las autoridades. E instó a tener conciencia por ya que el coronavirus COVID19 no es un juego.

“Cada quien quédese en su casa, no vale la pena poner en riesgo su vida propia, este es un Estado laico, sin embargo hay muchos creyentes por lo que les pedimos que oremos, estoy seguro que con la mano de Dios vamos a salir adelante”, afirmó el mandatario.

Cuarentena

En cuanto a la población que permanece en cuarentena el presidente Bukele aseguró que se está trabajando para mejorar las condiciones. Para ello se est vaciando el Centro de contención de Jiquilisco, para luego ser adecuado para que sea utilizado.

Asimismo, explicó que se están haciendo esfuerzos y que diariamente ingresan al país 400 personas que son llevadas a cuarentena.

“Quiero afirmar que a pesar de los rumores en El Salvador no hay casos aún de COVID19, y se tiene una treintena en casos de observación“, dijo el mandatario ante los rumores de que aseguran que hay casos confirmados de COVID19.

El mandatario aseguró que el sábado hubo 37 personas que se descartó de COVID19, mientras que el domingo otras 30. Pese a ello Bukele enfatizó “Es posible que el virus haya entrado por otras vías”.

Para evitar se han desplegado dos mil soldados en los puntos ciegos fronterizos y a raíz de ello se ha capturado a varias personas que han intentado ingresar al territorio salvadoreño y se ha impedido el ingreso de otras personas.

Por otro lado, el mandatario enfatizó que en El Salvador “No estamos tomando en serio esta enfermedad y esto es grave. Y es porque piensan que son inmunes al virus, pero ya hay recién nacidos con el coronavirus, asimismo jvenes”.

El mandatario salvadoreño aseguró que pese a la cuarentena hay un riesgo de que el virus COVID19 se propague por el territorio y contagie a miles de personas. Las medidas no son exageradas porque la rapidez del contagio es innegable, insistió el mandatario.