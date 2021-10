Titular olímpico cubano busca nueva corona mundial

Fidel Alejandro Manzanares

Camagüey, Cuba/Prensa Latina

El capitán de la escuadra cubana de boxeo, Julio César La Cruz, manifestó vía WhatsApp en exclusiva ‘sentirse en condiciones para ir por el quinto título en Copas del Mundo’.

En momentos en que el equipo caribeño se encuentra en Uzbekistán, y se alista para intervenir en el próximo Campeonato del Mundo a celebrarse en Belgrado, Serbia, del 25 de octubre al 5 de noviembre, La Cruz dijo que ‘todo marcha según lo previsto para alcanzar la forma deportiva’.

Además de las coronas en Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y Tokio este año, el pugilista procura convertirse en el primer titular del orbe en 81 kilogramos y en el peso inmediato superior.

‘Aún no está total la lista de los inscritos en los 91 kilogramos, pero no me preocupa rival en específico si me enfoco en mi trabajo y en la preparación’, manifestó.

Cuba además del tetracampeón del orbe cifra sus mayores esperanzas en los también dorados en certámenes planetarios: Lázaro Álvarez (60 kg), Roniel Iglesias (71) y Andy Cruz (63,5).

Representantes en las 13 divisiones y un colectivo renovado y que aún procura las mejores condiciones, según recientes declaraciones del preparador principal, Rolando Acebal, catapultan a la escuadra antillana entre las favoritas.

‘Tanto los más jóvenes como los experimentados somos conscientes de nuestra responsabilidad, solo pensamos en llevar las coronas para Cuba y hasta la fecha nos sentimos bastante bien’, sentenció uno de los atletas encumbrados de la AIBA.

La Federación Cubana de Boxeo anunció que el doble titular olímpico Arlen López no estará en la cita de Serbia, sin embargo las opciones en el resto de las divisiones le hacen la principal potencia de Latinoamérica en la justa.

Cuba perdió la supremacía mundial boxística en el torneo de Ekaterimburgo-2019, Rusia, donde la nómina de Uzbekistán logró escalar a lo más alto en el medallero por equipos.