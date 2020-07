Titular del MINSAL recomienda cuarentena de 30 días

Yaneth Estrada

El Ministro de Salud, Francisco Alabí, recalcó que «15 días es lo mínimo que podrían tener una cuarentena, lo recomendable serían 30 días, pero no quiere decir, que esto vaya a funcionar”.

Alabí explicó que con más de 8 mil casos confirmados de COVID-19 «necesitamos un mayor confinamiento para que la transmisión se corte y luego de ello iniciar una estrategia comunitaria”.

De la existencia de un Sub-registro, afirmó que esto, «no se trata de que no se es transparente y es importante mencionarlo, porque esos datos es tener una estimación”.

Ayer, el funcionario aceptó con que «el Sub-registro de casos (de COVID-19) puede ser hasta 10 veces mayor a las estadísticas proporcionadas».

«Nosotros no decimos que el Sub-registro puede ser 10 veces mayor; sino que el CDC («Centers for Disease Control and Prevention») lo hace con base a estimaciones en EUA. Lo que es cierto, es que existe y es la pandemia que conlleva al subregistro», dijo el titular de salud este viernes.