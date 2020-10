Titular de la FedeKarate a inspección en Managua

@DiarioCoLatino

Con el objeto de ir a inspeccionar el escenario sede del “Iberoamericano de Karate Do 2021, Emerson Velásquez-Eugenio Rocha” y reunirse con el comité organizador de este campeonato, este sábado viaja a Managua, Nicaragua, el presidente de la Federación de Karate Do, Oswald Mata. Este dirigente salvadoreño es secretario general de la Confederación Iberoamericana de esta disciplina marcial.

Informa que también aprovechará su estancia en la capital pinolera para impartir algunas clases y estar presente en un torneo selectivo entre karatecas nicaragüenses. A través de los últimos años, las federaciones de El Salvador y Nicaragua han venido trabajando conjuntamente con buenos resultados en el desarrollo del karate en ambos países.

Sobre los nombres de Emerson Velásquez y Eugenio Rocha, Mata explica que se trata del expresidente de la Federación de Karate de Nicaragua y un Arbitro de estatus internacional, respectivamente, que murieron fulminantemente hace varios meses, víctimas del COVID-19, produciendo una reacción de luto y solidaridad entre la gran familia del karate internacional. Es por tal motivo que la Confederación acordó tributarles un homenaje postumo en el “Ibero” 2021.

En lo personal, dice Mata, las muerte de ellos me impactó más y me dolió en el alma, porque justamente en esos días de su fallecimiento yo me encontraba ingresado en el Hospital de Santa Tecla, enfermo por el COVID-19 y la noticia me produjo un quebrantamiento espiritual y una sensación de impotencia de no poder desplazarme hacia Nicaragua a reconfortar a sus estimadas familias.

“Más allá del deporte, con Emerson y Eugenio nos unían sólidos lazos de amistad y confranternidad”, reveló el Sensei de la gran familia.

Por otra parte, Mario Edgardo López, que se encuentra entrenando en Madrid bajo las órdenes del excampeón mundial de Katas, Fran Salazar, participará en el Campeonato de Madrid en las categorías Cadetes-Junior y Sub-21. Se trata de una de las principales esperanzas del karate salvadoreño para el próximo ciclo olímpico.