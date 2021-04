“Time out” con Roque Castaneda sobre la clasificación del basquet

Rolando Alvarenga

En el marco de la euforia por la clasificación del seleccionado salvadoreño de baloncesto a la siguiente ventana en la ruta al “Mundial FIBA 2023”, Diario Co Latino contactó a uno de los mejores basquetbolistas salvadoreños de todos los tiempos, Roque Castaneda, para conocer sus impresiones sobre este tema de la actualidad.

En equipos y en selecciones, Castaneda brilló con luz propia en el basquet salvadoreño y siempre resulta ser una voz a tomar en cuenta a la hora de querer saber su opinión sobre temas basquetbolísticos. Sin tantas vueltas y desde la “tierra del Tío Sam”, el gran Roque, que siempre usó el siete en sus espaldas, aceptó un “Time out” con el Co Latino.

– ¿Cuál es su lectura sobre el rendimiento y actitud del seleccionado?

El rendimiento y la actitud del seleccionado vino de menos a más, logrando el objetivo principal que era clasificar al siguiente torneo.

-¿Algo que le haya hecho falta al equipo?

Vi a un conjunto con falta de coherencia deportiva, pero no se puede pedir lo contrario porque tengo entendido que no han entrenado juntos el tiempo suficiente.

– ¿Qué nos dice con respecto al ataque?

Creo que en el aspecto ofensivo hubiéramos hecho incapié en generar mucho más el rompimiento rápido, pues es con ese recurso que se le hace más daño a los equipos de mayor promedio de estatura. Salir en rompimiento rápido no quiere decir ir a estrellarnos todo el tiempo con la línea final y regalar el balón, sino, producir mejores oportunidades de encestar, producto de la superioridad numérica y desgastar físicamente al rival.

-¿Y sobre la retaguardia?

En el aspecto defensivo me hubiera gustado ver una defensa personal más agresiva. La marca personal puede hacerse de varias maneras, por ejemplo, salto y cambio, en línea de pase y doble marca a la pelota. Cuando hablo de que me hubiera gustado ver una defensa personal más agresiva es que al jugador que tiene el balón se le debe presionar de tal manera que sienta que tiene que proteger la pelota para no perderla y así hacer que disminuya su capacidad de razonamiento ofensivo.

-¡Hey qué fácil! y ¿qué es lo fundamental para poner en práctica lo anterior?

Se escribe fácil, pero en verdad se necesita que hayan ciertas bases y un poco de fundamentación para poder hacer que den resultados. A esto agreguémosle el condimento principal que es el tener una excelente condición física. Sin piernas y condición física no se puede aspirar a tener éxito en ningún deporte.

-¿Cuál es su reacción a esta clasificación?

Muy lejos de nuestra patria, pero siempre con el recuerdo vigente de las memorables jornadas de las décadas 70-80, felicito a la federación, al cuerpo técnico y en especial a cada uno de los jugadores por el resultado logrado. En realidad me hicieron sentir muy orgulloso, una vez más, de ser salvadoreño y de haber sudado -al igual que ellos- la camisola de nuestra selección. Hablar de las mejoras que hay que hacer en esta u otra selección es harina de otro costal y tema para otra oportunidad.