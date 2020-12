The Guardian elige foto sobre Maradona entre mejores de 2020

Buenos Aires/Prensa Latina

Una imagen de la fotorreportera argentina Paula Acunzo durante los homenajes espontáneos tras la muerte de Diego Armando Maradona en noviembre último, fue elegida hoy entre las mejores de 2020 por The Guardian.

La instantánea es una de las varias que Acunzo inmortalizó de los múltiples tributos de los argentinos ante la pérdida de una de sus figuras más queridas, fallecido sorpresivamente de un paro cardiorespiratorio el pasado 25 de noviembre, y que dejó un gran vacío en el deporte mundial.

De las varias tomadas por Acunzo durante la cobertura, The Guardian seleccionó en la lista de las mejores fotografías de 2020 la de un admirador llorando desconsolado, abrazado a un mural con el rostro del Pibe de Oro en las paredes del club Argentinos Juniors, donde comenzó su carrera.

‘El 25 de noviembre recibí un mensaje de Whatsapp de un amigo que decía que Maradona estaba muerto. Estaba en shock y por la COVID-19, no sabía si sería posible que la gente se reuniera para decir adiós. Decidí ir al club Argentinos Juniors, el primer lugar donde jugó al fútbol’, contó su autora.

Acunzo subrayó que el dibujo en las paredes es muy popular desde este lado del cono sur y sabía que daría contexto a la imagen. La gente -dijo- empezó a llorar, a dar besos a la pared, era muy emotivo porque representaba mucho para nosotros… No soy una fanática del fútbol, ​​pero fue muy triste para mí, Maradona era como un héroe.

La imagen de la fotógrafa argentina fue elegida por el diario británico junto a otras que inmortalizan parte de lo vivido en este 2020, como una de las protestas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis y otra en Sao Paulo que refleja el impacto de la pandemia mediante un abrazo a través de una cortina de seguridad.