Testimonio de quien está en la primera línea contra el COVID 19

@DiarioCoLatino

El salvador desde hace unas semanas viene enfrentado un aislamiento social que empezó con los viajeros que llegaban al aeropuerto. Ellos entraban directamente a una cuarentena preventiva. El primer grupo que estuvo en esas condiciones ya fueron dadas de alta, ellos estaban cerca de las instalaciones del aeropuerto San Oscar Arnulfo Romero.

Poco a poco iban llegando más compatriotas. En las primeras iniciativas la aglomeración era el factor común, y de protesta. «Los encuarentenados» como se les conocía, se quejaban de las condiciones en las que los tenían; poco a poco fue mejorando.

Los casos de COVID 19 empezaron a surgir, y nuevos problemas empezaron.

Los centros de contención en determinado momento se volvieron sitos en los que el virus se esparció a personas sanas en ambiente controlado, debido al mal manejo de la situación, el mecanismo adecuado era tenerlos aislados a las 14 días hacer la primera prueba y al salir negativos dejarlos salir o pasarlos a otro espacio y dejar a los positivos ya en tratamiento.

El gobierno no ha tenido un asesoramiento técnico de médicos, no se han dejado ayudar de la manera adecuada, quienes saben cómo manejar la emergencia son los doctores, dice un especialista de la medicina que habló con Diario Co Latino, con la condición de no revelar su nombre.

Los médicos del Hospital Saldaña se quejaban de que les estaban diciendo que no podían publicar nada porque los pacientes se están complicado sus cuadros y ahí ni había una unidad de cuidados intensivos y a raíz de eso se murieron 3 personas, asegura.

En ningún momento tuvieron el tratamiento y manejo adecuado para salvar esos casos.

En el momento que se complicó el cuadro de otros pacientes decidieron mandarlos al Hospital Amatepec y medio acondicionaron esa área, y se dice medio porque de un momento a otro avisaron que los moverían y ese mismo día armaron la lista de intensivistas que los iban a recibir.

Los intensivistas afirman que en las reuniones de CIFCO les han informado que ellos se encargarán de esos cuadros delicados, que bien que se unen en contra de la pandemia, que no deben dejar morir a nadie , pero no les dan indicaciones sobre las áreas que van a tener, donde estarán los pacientes de riesgo, todo es pura improvisación, están decepcionados, porque sin las medidas adecuadas podrían perderse muchas vidas.

Hay demasiado hermetismo lo que provoca desconfianza, todas esas pruebas que han realizado, no se sabe si ya se separaron los casos que han dado positivo con los negativos, no se sabe que tan eficiente ha sido el cerco de sanidad para las personas en cuarentena.

La crítica al sistema no la hace un solo médico, sino muchos que están en la primera línea contra esta pandemia que en países mucho más desarrollados los ha golpeado sin piedad.

Una persona de confianza del mismo presidente ha compartido entre sus amistades médicos que la compra de supuestos ventiladores no son más que los bolsa máscara de ventilación, los mismos que han estado publicitando como ventilador mecánico, eso no es un ventilador es un soplador que lo que va a lograr es reventarle los pulmones a los pacientes porque no le dará la oxigenación adecuada, no hay ventiladores adecuados, es mejor que no le mientan a la población.

En estos momentos la capacidad instalada de UCI para casos críticos en todo el país es de 50 .

El Gobierno mientras tanto ha informado en reiteradas veces que todo tiene bajo control en los hospitales y centros de Contención, además, con el equipo y personal suficiente debidamente capacitado.