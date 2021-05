Tensión entre SITRAL y Junta Directiva de la Asamblea

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) se concentraron en las afueras de la Biblioteca Legislativa para denunciar que en dicha institución pública se han despedido a seis empleados de la Unidad Técnica, y por tanto, exigieron que se respeten los derechos laborales por parte de la Junta Directiva. Ya que por ahora, todos los trabajadores de la A.L. están en una situación de “estrés”, aseguró su líder.

El sindicato informó que se les mandó a decir a 30 trabajadores que no llegasen a trabajar, de ese número, cinco eran afiliados al sindicato y con las acciones que el SITRAL hizo los llamaron de regreso.

Luis Ortega, secretario general del Sindicato, quien denunció la existencia de plazas fantasmas semanas atrás, mostró su preocupación sobre el anuncio vertido por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien afirmó que la institución pública podría funcionar con solo la mitad de sus empleados, afirmando así que reducirían en un 50 % al personal.

El SITRAL informó que existe una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que establece que todos los contratos del 1 de enero de 2009 hasta estas fechas, tienen estabilidad laboral en el cargo, “si usted despide a uno de esos trabajadores, usted va a ser responsable, no solo de haberlo despedido, sino que va a tener que responder de su patrimonio”, fue el mensaje de Ortega envió al presidente de la Asamblea.

Ortega también informó que desconocen cuáles serían esas más de mil plazas que la nueva administración podría despedir. Sin embargo, aseguraron que no se oponen a que se haga “una limpieza“ en el recinto legislativo, pero sí se oponen al despido de aquellos trabajadores que han cumplido con un horario y con una función de trabajo y que además ya llevan años laborando para dicha entidad gubernamental.

Respuesta de Castro

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro informó que, el miércoles, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea le envió una carta, en la que le solicitaban una reunión. Castro aseguró que el mismo día le respondió y fue entregada ayer por la mañana, en la que le contestaba que “con gusto nos íbamos a sentar a platicar”. Sin embargo, no detalló cuando, y es precisamente eso, lo que le interesa al SITRAL.

Respecto a los seis trabajadores que fueron despedidos por la Asamblea, el presidente, Ernesto Castro respondió que esos seis empleados eran «técnicos con plaza de confianza». “Como vamos a tener nosotros en nuestra administración a la persona de confianza que dejó el partido ARENA o FMLN, que ni siquiera lo hicieron por tema de capacidad, sino que fueron gente de confianza de ellos para que cumplieran sus objetivos o trabajos”, de igual forma Castro agregó que “muchos de ellos se van a ir a una investigación”.

Castro también anunció que quitarán al personal que estaba por contratos y que se le vencieron el 30 de abril. En un aproximado son 1,019 contratos que fueron realizados “por los partidos políticos para hacer las funciones de su trabajo”, expuso. Además esos contratos los están revisando afirmó.

“Nosotros siempre vamos a acompañar las causas justas, las causas de los trabajadores y las causas y visiones de los sindicatos que van a cuidar siempre por las causas de los trabajadores, pero es hora de ordenar la Asamblea Legislativa”, enfatizó Castro. El presidente del Legislativo pidió calma a los trabajadores.

Añadió que cada grupo parlamentario tiene un presupuesto para poder funcionar, el cual sirve para contratar asesores, asistentes, secretarias o mensajero “es algo normal que se da“, de hecho, Castro anunció el martes que iba reducir en 7 millones el presupuesto general de la Asamblea, por tanto, con base al nuevo presupuesto los grupos parlamentarios podrán hacer las contrataciones o recontratar a los empleados que se den de baja.

En horas de la tarde, el sindicato de trabajadores volvió a pronunciarse debido a las declaraciones de Ernesto Castro. En esta oportunidad, Luis Ortega aclaró que lo único que ellos defienden, “son los derechos de los trabajadores”. Pidieron una vez más respeto a la estabilidad laboral, tras el anunció de Castro que dará de baja a más de mil trabajadores.

Por ahora, la Junta Directiva de la Asamblea y el SITRAL no se han logrado reunir, ya que la administración conformada por el oficialismo pretenden hacer cuatro auditorías, entre ellas una de personal administrativo. El sindicato de trabajadores, por su parte, indicó que van a presentar demandas a nivel nacional e internacional, sin embargo, no detallaron cuales serían las instancias porque en estos momentos “no es coherente”. De igual forma, informaron que de no ser escuchados estarían tomando acciones en concreto, como un paro a nivel nacional.