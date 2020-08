Tecleños beneficiados con evaluaciones para detectar casos de COVID-19

@DiarioCoLatino

Para identificar posibles casos de COVID-19 y disminuir la curva de contagios, la Alcaldía de Santa Tecla inició en la colonia Alpes Suizos I una serie de jornadas médicas denominadas “COVID-A”, que beneficiarán a los ciudadanos al detectar posibles riesgos de focos infecciosos por diferentes enfermedades, en particular por la pandemia del coronavirus.

Según el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson, estas jornadas permiten identificar posibles focos infecciosos de COVID-19, lo que posibilitará aislar los casos y así bajar la curva de contagios en el municipio, las personas que presenten síntomas de coronavirus son evaluadas por un médico de la municipalidad y remitidos al primer nivel de atención del Ministerio de Salud (MINSAL), en coordinación con esta instancia se les entrega un kit con antihistamínicos, jarabes antitusivos, antigripales, antiinflamatorios y antiparasitarios de amplio espectro sugerido para estos casos, a fin de minimizar los síntomas.

“COVID-A lo que busca es encontrar los casos de COVID-19 donde la gente habita, gracias al observatorio de la alcaldía de Santa Tecla y de acuerdo a la información oficial del Gobierno, sabemos dónde hay mayores casos activos de la enfermedad. Muchos de los casos pueden ser atendidos ambulatoriamente, pero si podemos evitar enfermarnos es la mejor manera de combatir el COVID-19”, expresó el edil tecleño.

Externó que si bien es cierto, aún no existe medicina preventiva contra el COVID-19, a las personas que no presentan síntomas del coronavirus se les da un tratamiento de vitamina C, vitamina D3 y zinc, para fortalecer el sistema inmunológico y elevar las defensas ante infecciones, lo cual es importante en caso de llegar a padecer la enfermedad.

Entre tanto, Marlene Abrego, residente de Santa Tecla, calificó de positiva la iniciativa de acercar los servicios médicos a las comunidades, pues debido a la emergencia del COVID-19 muchas personas tienen temor de acudir a los centros asistenciales y resultar contagiadas por el virus. Las evaluaciones médicas y entrega de los tratamientos es con el objetivo de evitar que la población se automedique, lo cual puede ser contraproducente para la salud de las personas. Adicionalmente, la comuna continúa con jornadas de desinfección para reducir la propagación del COVID-19 y campañas de fumigación a efecto de erradicar el zancudo transmisor del dengue, zika y chikungunya, cuya proliferación se da en esta época de lluvias donde hay acumulación de agua.