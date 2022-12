Tambor 1811 Metapán, Soyapango 1932… y batucadas

César Ramírez

El instrumento del tambor existía en los pueblos originales, las crónicas históricas indican que el ejército azteca tenía tambores que hacían sonar antes o durante el combate con otros ejércitos. En alguna leyenda mexicana se menciona el lúgubre sonido de ese instrumento después del combate 30 de junio y 1 de julio de 1520, llamado Noche Triste.

En nuestra nación durante el proceso insurreccional en noviembre de 1811 señala que en Metapán los mulatos e indios se unen al movimiento de San Salvador y liberan a los prisioneros.

En Metapán (1811) la multitud de agolpa y los sublevados llevan música… (breve reseña) Seis de la tarde el Alcalde José Antonio Martínez:

“En este pueblo de Metapán de veinte y cuatro de noviembre de mil ochocientos once. Yo Don José Antonio Martínez, Alcalde Ond. De Primera Vara de este Partido digo: Que ahora a las seis de la tarde se ha declarado sublevado este Pueblo; que la parcialidad de Indios, unida con alguna parte de la de Ladinos formaron un escandaloso tumulto, que unos armados con piedras y otros con hierro, acometían furiosamente, proponiéndose por objeto de su indignación despojar violentamente a Don Jorge Guillen de Ubico de la segunda Vara de Alcalde Ond. De este Partido, únicamente por ser Europeo, persiguiéndolo hasta obligarlo a ocultarse dejando sus intereses abandonados. Eligieron una voz que se pusiese la Vara en Don José Antonio Hernández, a quien se le entregó por mano del Padre cura que procuraba contenerlos. No fue esto bastante para sosegarlos: pasaron a la Casa de don Ignacio Faro dueño de los Estanquillos de Aguardiente y después de desarrajar y quebrarle las puertas derrumbaron la que había, robándole cuanto pudieron de sus intereses. Pasaron a la Receptación de Alcabalas, a imponerles orden al Receptor para que no se cobrase; lo mismo hicieron con el Administrador de Tabacos para que se diese la libra a tres reales. Abrieron las Cárceles rompieron las puertas y echaron fuera a los reos insistiendo en que se les entregarse sus causas. Golpearon algunos individuos, y por último no habiendo absolutamente, fuerza para resistir el tumulto, se tonó el partido de suavizarlo por cuantos medios la prudencia dicta, prometiéndoles que mañana se les oiría con sosiego y tranquilidad sus pedimentos para resolver lo conveniente: con efecto por este medio se logró, que se medió aquietase”… En aquella circunstancia las mujeres participan: Cuadrilla de Mujeres combativas: Tomas albares… “Que así mismo habrá como ocho días, que estando el que depone en casa de D. Franco Xavier Menéndez oyó a Da. Manuela Marroquín regañar contra la Úrsula Guzmán, por haber juntado su cuadrilla de mujeres para el alzamiento, a quienes decía la Guzmán con arma en la mano a los hombres: “también vamos hijos de puta, si no tienen valor aquí están mis naguas” , y aquí séoslo que oyó de la Marroquín”.

La represión de los europeos a la alianza de mulatos e indios.

Debate y tiros de municiones

Tomas Ruiz …”Que desde que soltaron a los reos de la Cárceles destinaron a Bernardo Letona para que tocase la campana de Cabildo para que se juntase la plebe insurreccionada, como lo ejecutó desde la misma noche del veinte y cuatro hasta el veinte y cinco, que a la hora que se antojara la tocara, hasta que el martes veinte y seis en la noche se quitó de mi orden, y como los insurgentes no la hallasen se embocaron atumultuados a la Casa Parroquial – a pedirle al P. Cura las llaves de la Iglesia para tocar las campanas y llamar con ellas a los demás insurgentes, sobre que se ofreció el debate de la misma noche, que con algunos tiros de municiones se contuvo y se retiraron al Barrio de los Indios.”

Madrugada del 26 de noviembre Tambor indio toda la noche

“Que por la tarde volvieron para la tarde, con tocar la campana con exigencia, hasta que se hizo la Junta, a los S.S. Jueces, Cura y vecinos españoles y provistas las peticiones que hicieron, se retiraron todos: que con motivo de haberse enfermado no vio más; pero si supo y oyó que se mantuvieron los sublevados en pelotoncitos de hombres en las calles y esquinas inmediatas al Cabildo, y que el martes veinte y seis, volvieron a suscitar el motín, oyó el tambor de los Indios en su barrio toda la noche: y como a las nueve de la (noche) oyó que se acercó el Motín – Hacia la plaza y supo que la Justicia armada con algunos con armas de fuego los contuvieron, y el día siguiente amaneció el Pueblo de los Indios pacificado, y como a las diez, se presentó guiados por el Señor Cura, a reconocer y obedecer a la Justicia”.

Otro fragmento nos indica un factor de identidad cultural ancestral vigente en nuestra psique, la insurrección étnica de 1932 contra el General Martínez

26 de enero de 1932 Diario Latino “Lúgubremente sonaba un tambor llamando a los rojos al ataque” “anoche empezaron a reunirse grupos de comunistas en los lugares llamado “Flor Blanca” y “San Antonio Abad” muy cerca de esa capital al occidente. Fuerzas de la guardia nacional y de la guardia cívica fueron a combatirlos de la manera más enérgica, pero antes se prepararon a que se reunieran en número considerable.

Un tambor, dentro del grupo rojo, estuvo sonando durante más de una hora como señal de llamado de los sediciosos que, en grupos no menores de diez se fueron acercando y uniendo al grupo más grande.”

Soyapango: 1932 (1989, 2022)

27 de enero 1932 Diario Latino. “Los comunistas intentaron cortar las comunicaciones telefónicas” “Ese intento verificado anoche fue reprimido por la autoridad” “Líderes rojos de Salcoatitán murieron por la autoridad” “100 comunistas fueron batidos rudamente en Los Lagartos hoy”

Soyapango con choques comunistas

“Última hora 5 minutos antes de cerrar la edición” En estos momentos hemos recogido informes de que esta mañana, muy temprano, hubo un choque entre comunistas y fuerzas militares en la jurisdicción de Soyapango, en donde fueron completamente rechazados los rojos con regular número de bajas. -Oficialmente hemos confirmado esta noticia-

“Esta mañana corría el insistente rumor que el conocido obrero Gumercindo Ramírez había muerto anoche en la refriega de Soyapango, el dato aún no ha sido confirmado. Hemos averiguado que el combate de que hablamos arriba ocurrió entre las poblaciones de Ilopango y Soyapango y que las fuerzas de la República actuaron a la altura de su deber, dando una formidable batida a los sediciosos quienes, en su huida dejaron 17 muertos y muchos heridos”.

El tambor 1811y 1932 son ahora batucadas en las manifestaciones… es la historia, quizás son las mismas rutinas del presente. amazon.com/author/csarcaralv

