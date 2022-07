Secretary of State for Defence The Rt Hon Penny Mordaunt MP

Suman nueve los aspirantes a reemplazar al primer ministro británico

Londres/Prensa Latina La viceministra de Comercio Penny Mordaunt se convirtió hoy en el noveno diputado que se postula para reemplazar al defenestrado Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido. Mordaunt, miembro del Parlamento británico desde 2010, anunció su decisión de entrar en la carrera por el número 10 de la calle Downing a través de la red social Twitter. Nuestro liderazgo tiene que cambiar. Necesita centrarse un poco menos en el líder, y mucho más en los problemas en la nave, escribió la diputada, en alusión a todo el país. Con Murdaunt suman nueve los aspirantes a reemplazar a Johnson, quien se vio obligado a dimitir jueves pasado, después de una serie de escándalos que pusieron en entredicho su autoridad moral, integridad y capacidad de liderazgo. La víspera se apuntaron a la carrera el flamante ministro de Hacienda, Nadhim Zahawi, el titular de Transporte, Grant Shapps, y los exministros de Salud Sajid Javid y Jeremy Hunt. La lista, a la que podrían agregarse otros nombres como el de la canciller Liz Truss y la ministra del Interior, Priti Patel, la completan hasta el momento Rishi Sunak, quien estuvo al frente de la cartera de Economía en el gabinete de Johnson hasta que renunció el miércoles pasado, la fiscal general, Suella Braverman, y los diputados Tom Tugendhat y Kemi Badenoch. Según las reglas internas, cada candidato necesita tener el respaldo de al menos ocho de sus correligionarios en el Parlamento para poder participar en el concurso de liderazgo. En una primera fase, los miembros de la bancada conservadora votan por los aspirantes, y aquellos que reciban menos del cinco por ciento de los votos quedarán en el camino. Las rondas continuarán hasta dejar en pie a los dos diputados más votados, que se someterán entonces al escrutinio de todos los miembros del partido a través de un sufragio postal. Johnson seguirá como primer ministro interino hasta la elección de su reemplazo, un proceso que podría extenderse hasta septiembre hasta septiembre para dar tiempo a los candidatos a hacer su trabajo proselitista.

