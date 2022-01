Suena en el espectro político posible cancelación de ARENA y el FMLN

Samuel Amaya

Sobre los recientes comentarios que se han generado sobre una posible cancelación de algunos partidos políticos, en especial, ARENA y FMLN, que disputaron el poder durante los últimos 30 años, analistas manifestaron que se debe dejar que dichos institutos políticos acaben con su propia historia, ya que cancelarlos, sería darle argumentos para denunciar un bloqueo.

Fue una publicación del jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien desató prácticamente todos los comentarios. “Que se agarren los de la esquina (en la Asamblea, curules de ARENA Y FMLN), porque en enero vamos con todo. Quedan advertidos”, dijo, acompañado de un emoji de una bomba. A esto se le sumó, una publicación del presidente de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Ernesto Castro, quien tuiteó un reloj de arena con las etiquetas oficiales de Twitter de los institutos políticos.

Según el analista, Nelson García, lo que se plantea es que dado los presuntos involucramientos en temas de corrupción que han tenido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y a la flacidez que han llegado, parece que hay criterios que creen que deben ser suprimidos.

Sin embargo, a juicio del analista, se debe dejar tanto al FMLN como ARENA que agonicen tranquilamente en su propio “suicidio político”, cometido a través de sus acciones. Agregó que se debe de tener cuidado, ya que, si se eliminan, sería darle argumentos a la oposición de que se les está bloqueando.

“No se debe caer en la tentación de la precipitación. Es evidente el desgaste y la agonía de ambos partidos”, sostuvo García.

Julio Valdivieso afirmó que, para la cancelación de un partido político, deben existir causales que son de manera expresa y no puede haber interpretaciones más allá de la que ya considera la ley. “Será interesante establecer el mecanismo sobre la base del cual se pretendería cancelar esos partidos políticos y sus fundamentos”.

Valdivieso agregó que no será la Asamblea Legislativa quien deberá normar dicha cancelación, quien, si lo debe normar es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dicha instancia es la que va a debatir si procede o no una cancelación de un partido político.

Además, compartió el argumento de Nelson García, pues opinó que si existe una percepción de la ciudadanía que estos partidos van a desaparecer, entonces “hay que dejarlos que la misma ciudadana sea los que los cancele, porque independiente de si hay causa o no para la cancelación de ARENA y del FMLN, la percepción que se puede dar es que el Gobierno no quiere oposición».

Marvin Aguilar, quien también es analista político, planteó que toda esta situación se generó por medio de publicaciones en Twitter, pero visto generalmente “es chambre”, es decir, se está especulando.

Aguilar expuso un posible método para que la cancelación de dichos institutos políticos se efectué, dijo que para que el TSE los pueda desinscribir “tiene que ser a través de un juicio que establezca, por ejemplo, que Norman Quijano o Ernesto Muyshondt negociaron con las pandillas por órdenes del parido ARENA. Benito Lara, que es el otro procesado por el FMLN, y el exministro de Gobernación, negociaron con las pandillas y se les aplica la Ley de Partidos Políticos, que establece que los partidos que hayan establecido negociaciones con terroristas deben ser desinscritos”.

«El problema para cancelar a ARENA y al FMLN es que en que en el TSE hay magistrados que no van a votar por la cancelación de sus propios partidos», sostuvo Aguilar.

Al respecto, la analista y abogada Yanira Escobar sostuvo que será la Ley de Partidos Políticos la que va a determinar si se cancela o no al FMLN y ARENA. “El partido es una persona jurídica, el partido como tal no puede cometer algo, lo cometen los integrantes. Si bien, tienen una cúpula, pero ese tipo de situaciones las que se les está queriendo atribuir son de carácter penal y responden individualmente, por ende, no puede responder un partido. Coincido en que se debe dejar que ellos solos desaparezcan».

Las razones para que los principales partidos políticos de oposición se cancelen, “son políticos-partidarios”, indicó Escobar, puesto que, lo que están tratando de hacer, es que de alguna manera se esté eliminando la contraparte, se está yendo en el camino para que solo Nuevas Ideas y sus partidos satélites puedan permanecer en el espectro político, argumentó la abogada.

A manera de conclusión, Julio Valdivieso afirmó que este contexto es una oportunidad para que los partidos políticos hagan una renovación, las cúpulas deben de reflexionar que se necesita de rostros nuevos, ya que con los mismos no puede haber un cambio”.

Mientras que Yanira Escobar concluyó que se quiere intentar cancelar partidos y esto es “persecución política”, para concentrar el poder.

Para el partido en Gobierno, GANA, dichos institutos políticos deben ser cancelados. “Por mi parte, deberían de ser cancelados, porque ellos pactaron con pandilleros terroristas, pactaron votos a cambio de dinero y eso ha quedado debidamente probado con videos y testimonios y eso, los vuelve partidos al margen de la ley”, expresó Guillermo Gallegos, aliado de Nuevas Ideas.

Pero, según el legislador, desconoce si se tomaría una decisión por parte del Tribunal para ser cancelados.

El artículo 47 de la Ley de Partidos Políticos establece que uno de los motivos para la cancelación es que no pueda obtener 50 mil votos válidos emitidos a su favor en alguna elección, o cuando se propicie el fraude. Señala, además, que, en todo caso, ningún partido político podrá ser cancelado si cuenta con representación legislativa de al menos un diputado.