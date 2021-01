Sub 23 inicia micro ciclo de cara a preolímpico en Guadalajara

@DiarioCoLatino

La selección juvenil comenzó esta semana con los entrenamientos bajo la dirección técnica del nuevo entrenador, Hugo Pérez, quien convocó para este primer micro ciclo a 32 jugadores provenientes en su mayoría de la Primera División. Los futbolistas que estarán trabajando esta semana con la azulita son de los ocho equipos que quedaron eliminados de la competencia del Apertura 2020. La semana arrancó con los 32 jugadores, desarrollando trabajo físico y de resistencia. Pero tras dos sesiones de entrenamiento, tres jugadores se retiraron de la concentración. Uno de ellos fue Ramón Rodríguez, de Municipal Limeño, quien no dio explicaciones del por qué se retiraba de los entrenos; el segundo también del equipo “cuchero” fue Fabricio Torres, este argumento, según el comunicado de prensa publicado por la FESFUT, que se retiraba por problemas personales. Y el tercer jugador que no continúa en la concentración de la sub 23 es Christian Aguilera de Isidro Metapán, el jugador jaguar se retiró por sufrir una fractura del tercer metacarpiano de la mano izquierda. Con estas ausencias el seleccionador cuenta con 29 jugadores para trabajar este semana esperando que la próxima pueda contar con los jugadores de los dos equipos que queden eliminados del torneo en semifinales.

Los jugadores que todavía se mantiene en la convocatoria son: en la posición de porteros, Emilio Rivera, de Metapán; Ernesto Paz, de Chalatenango; y Edgar Larguera, del San José Earthquakes.

Defensas: Rómulo Villalobos, Kevin Menjívar, y Gerardo Guirola, de Once Deportivo; Luis Méndez y Ever González, de Municipal Limeño; Walter Torres y Giovanni Ávila, de Santa Tecla; Lizandro Claros, de Firpo; Diego Chévez, de Atlético Marte; y Alexis Montes, de Sonsonate.

Volantes: Marcelo Díaz, Fernando Castillo, Elvin Alvarado, y Melvin Cartagena de Once Deportivo; Bryan Landaverde, y Ezequiel Rivas, de Chalatenango; Ángel Callejas, y Kevin Reyes, Fernando Quintanilla, de Santa Tecla; Jacobo Kattán, Marcos Rodríguez, y Carlos Herrera, de Sonsonate; José Portillo, de Marte. Delanteros: Boris Morales, de Chalatenango; Luis Canales, de Firpo; Roberto Monge, de Talleres; y Diego Sánchez, de Santa Tecla.