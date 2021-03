“SORBETE DERRETIDO”, LA OBRA DE TEATRO DE ALISSON SÁNCHEZ

Por: Coordinación de Prensa, Ministerio de Cultura

A sus 22 años, Alisson Jazmín Sánchez López se convirtió en la triunfadora de los XXVIII Juegos Florales de Santa Tecla, La Libertad, en la rama de Teatro Infantil, con la obra «Sorberte derretido”, presentado bajo el seudónimo Dolores de Paz.

“¿Comerías un ratón? La gatita Sorbete tampoco y es por ello que ha escapado sin ver atrás. Infraganti, las amigas Beatriz y Dalia se aventurarán en la maleza para encontrarla y juntas descubrirán el valor de cada especie, reconociendo a la humanidad culpable de la falta de libertad de otras formas de vida e incluso de otros humanos. Solo dos heroínas serán capaces de hacer reflexionar a su comunidad. Mientras, el tiempo se derrite”, relató la autora.

Alisson Sánchez nació el 20 de diciembre de 1998, en San Salvador. Estudió bachillerato en el Instituto Emiliani de San Salvador. Se graduó del Diplomado en Actuación en el Centro Nacional de Artes (CENAR). Actualmente, estudia la Licenciatura en Letras de la Universidad de El Salvador.

Sorbete derretido

(Fragmento)

PRIMER ACTO

“Todos gritamos”

Escena primera

Beatriz, Dalia, Azucena, señora, ratón y Sorbete.

En un escenario vacío, entra Beatriz corriendo; con uno de sus zapatos en la mano para protegerse. Beatriz manipula al ratón que está en la esquina del escenario.

Beatriz: ¡mamáááá! ¡hay un ratón bien grande!

Señora: (Desde afuera) ¡ay no Beatriz! ¡no te acerques a ese ratón!

Beatriz: pero si ya lo tengo aquí enfrente mamá, pero como no me ha dicho nada feo no le voy a hacer nada.

Señor: (Desde afuera) ¡que la niña no vea ese animal! que se encargue Azucena.

Señora: (Desde afuera) ¿qué hablás Beatriz? ¡mejor decile a Azucena que traiga a Sorbete aquí a la sala!

Beatriz: (mirando al ratón) ¿Sorbete le va a decir que se vaya de la casa?

Señora: (Desde afuera) ¡corré a decirle a la niña Azucena!

Beatriz: ¡ya voy!

Beatriz se pone el zapato, le saca la lengua al ratón y sale de escena. El ratón sale. Por el otro extremo entra Dalia, arrastrando una silla al centro del escenario; se sienta sobre ella. Entra Azucena, con un tarro de leche, manipula a Sorbete. Sorbete camina tras ella, pareciera que quiere alcanzar el tarro de leche.

Azucena: (A Dalia) ¡mirá quien fue conmigo!

Dalia: pensé que andaba vagando.

Azucena: andaba vagando pero conmigo, ya va a aprender a hacer mandados…

Entra Beatriz corriendo

Beatriz: ¡Niña Azucena! dice mi mamá que lleve a Sorbete a la sala porque hay un ratón bien gordo.

Azucena pone el jarro de leche en el piso y trata de levantar a Sorbete sin tener éxito. Sorbete maulla enojada, se eriza y trata de huir.

Beatriz: (Ruega) ¡Vamos gatita Sorbete! ¡solo vos le podés decir al ratón que se vaya de la casa!

Azucena logra tomar con dificultad a Sorbete. Sorbete sigue maullando. Azucena y Beatriz se marchan una tras la otra. Dalia sale lentamente mientras arrastra su silla. Beatriz regresa a escena para levantar el tarro de leche del piso y sale de escena.