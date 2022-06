Sondeo avala a Petro-Márquez como fórmula ganadora en Colombia

Telesur

El candidato Gustavo Petro, junto con Francia Márquez sería la fórmula presidencial que ganaría las elecciones presidenciales en Colombia el próximo 19 de junio, de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

De acuerdo a la pesquisa, el representante del Pacto Histórico Gustavo Petro alcanzaría el 44,9 por ciento de los votos frente a un 41 por ciento del neoliberal Rodolfo Hernández de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

Del estudio electoral que interpeló a 2.172 ciudadanos en 50 municipios del país desde el 31 de mayo hasta el 2 de junio, con un margen de error del 2,1 por ciento, alegó que sobre las corrientes políticas con las que más se sentían identificadas, lideró el Pacto Histórico y la Colombia Humana que alcanzaron un 20.4 por ciento, mientras que Liga de Gobernantes Anticorrupción solo obtuvo 1,7 por ciento.

Aunque Rodolfo Hernández subió 12,83 puntos porcentuales, en un contexto donde otros candidatos lo respaldaron, Gustavo Petro obtuvo un crecimiento de 4,56 puntos porcentuales.

Un 9,4 por ciento de la población pesquisada no sabe o no emite criterio, un 3 por ciento votaría en blanco y 1,7 por ciento no votaría por ninguno de los dos candidatos a la presidencia.