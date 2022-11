“Solo porque al señor agente le caía mal, se llevó a mi hijo”: madre de víctima del Régimen de Excepción

Samuel Amaya

El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) llegó la mañana de este viernes a la Asamblea Legislativa, para pedirle a los oficialistas que escuchen sus peticiones, las cuales se enfocan en derogar dicha medida estatal, pues es un vulnerador de derechos humanos de las personas que nada tienen que ver con pandillas.

Sobre la octava prórroga al Régimen de Excepción, Otilia Martínez, miembro de MOVIR, consideró que con 30 días más “van a seguir capturando a más personas inocentes”.

Habrá que recordar que el martes anterior, la Asamblea tramitó la prórroga al Régimen de Excepción sin cuestionar al Ejecutivo. La medida se impuso desde el 27 de marzo, tras un repunte en los homicidios, a la fecha no se sabe hasta cuando llegaría dicha medida. “Venimos a la Asamblea a recalcarle a los diputados que nuestros parientes son inocentes, nosotros les hemos comprobado (su inocencia) presentado todos los documentos requeridos”, comentó Martínez.

Relatos

“Mi hijo ya tiene 7 meses de estar detenido y yo he presentado pruebas donde hace constar que él no es pandillero, incluso él tenía su visa para viajar y solo porque al señor agente le caía mal, se llevó a mi hijo. Él en ningún momento ha estado con pandillas ni mucho menos en delincuencia”, comentó la madre de Adonay Fuentes Meléndez, una víctima más del Régimen de Excepción que fue capturado en Conchalío, La Libertad.

“No sé si está bien o mal o no sé si me lo van entregar muerto, yo lo que le pido de corazón a los diputados es que vean quienes realmente son culpables y quienes no. Así como fueron a sacarlos solo por fregar, que lo suelten”, expresó Morena Meléndez Velásquez.

Silvia Chávez, otra madre, dijo que también desde hace 7 meses tiene a dos hijos detenidos, pero las autoridades no le han dado mayores detalles. “Nosotros andamos apoyando, porque sabemos que ellos no tienen nada que ver con las pandillas”.

Sobre este caso, la madre relató que las autoridades “lo fueron a sacar” de su casa. “Mis dos hijos y yo trabajamos en una pequeña granja en la casa, ahora el banco me está cobrando y yo cómo hago si el negocio se fue abajo. Todos los pollos se murieron por andar en vueltas de ver si me los devolvieran”, concluyó Chávez.

“(A) mi hijo injustamente lo llegaron a casar de mi casa, acabando de llegar de trabajar, cuando (las autoridades) lo llegaron a traer. Las autoridades no me dicen nada. solo me dicen que hay que tener paciencia”, fue el testimonio de Blanca Elizabeth Rodríguez, una de las tantas madres que se presentó este viernes en las afueras de la Asamblea Legislativa.

Rodríguez ha quedado con el cuidado de dos nietos sin saber cómo solventará su situación de alquiler, ya que su hijo era quien llevaba el sustento al hogar y pagaba la casa donde habitan, él trabajaba elaborando ladrillos. “Si fuera pandillero (su hijo) no diéramos las vueltas. Como presidente (en referencia a Bukele) tenía que investigar y no solo ordenar atrapar por atrapar. Tenemos niños que mantener, debemos la casa porque no vivo en casa propia. Desde que él está detenido debo ya 4 meses de casa que no he podido pagar. Exigimos que les de la libertad”.

“No tenemos ni pisto para llevar paquetes (alimenticio) ni para pagarle nada a los niños. Los antecedentes de él están limpios, ¿por qué no lo sacan? Ya estamos cansados de tanta cosa que se está haciendo”, concluyó Blanca Elizabeth Rodríguez.