“Solidario, luchador e incorruptible”, son las palabras que autodefinen a Leonel Búcaro

José Leonel Vásquez Búcaro, salvadoreño, sonsonateco e izquierdista de corazón, nació un 16 de marzo de 1963. A sus dos años lo trasladaron a vivir en San Salvador, y a lo largo de su vida fue caracterizando por la solidaridad y la búsqueda del diálogo permanente tanto entre los salvadoreños, como a nivel internacional. Fue presidente del Parlamento Centroamericano en el periodo 2012-2013, y presidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana 2013-2015, donde promovió estrategias en pro de la juventud. En 2021 busca una diputación nuevamente por el PARLACEN para seguir con las propuestas en beneficio de los centroamericanos, y por supuesto de los salvadoreños.

Búcaro proviene de una familia humilde, con 3 hermanos. A sus 12 años estaba en proceso el conflicto armado, “aquella época, ser joven, implicaba ser perseguido por la dictadura militar, por los escuadrones de la muerte, había una zozobra social enorme, los espacios democráticos se habían cerrado, y así fue mi infancia”, relató Búcaro. Quien además contó que debido a que él quería un cambio para el pueblo salvadoreño decidió incorporarse en las filas de las organizaciones revolucionaras, y que más tarde se convertiría en el FMLN.

A sus 26 años, y más de 10 años de pertenecer a dichos movimientos, se le abrió la oportunidad de ser el representante de la comisión política diplomática del FMLN para Europa.

Sus estudios

Realizó sus estudios primarios en escuelas públicas y salió de bachillerato del Colegio Salesiano, Santa Cecilia, con altos honores.

Se gradúo en la Universidad Pedagógica de El Salvador de Físicomatemático, y cuenta con maestrías en Pedagogía y en especialidad didáctica en las Matemáticas; además estudió Teoría de Conflictos, y posee una tiple maestría en Derecho Internacional, Política Exterior, Relaciones Internacionales. Actualmente estudia en línea una Licenciatura en Mercadeo Internacional.

Los Valores

Los valores inculcados durante su etapa de niño del reconocido político fueron la solidaridad y el deseo de compartir. Con esto último, Búcaro relató una experiencia de su niñez, “cuando salíamos a jugar, teníamos que armar una pelota de trapo porque no había dinero para comprar una de plástico y el que tenía una moneda para comprar algo, lo compartía con el resto, si comprobábamos pupusas no se la comía alguien aislado, se partían y aunque sea un poquito nos tocaba a todos, esos fueron valores que venían de familia”.

La candidatura de Leonel es respaldada por buena parte de la juventud salvadoreña, así como de los salvadoreños que buscan tener representación en el PARLACEN para que Centroamérica sea una nación, unida, fuerte y prospera, que proyecte a futuro a convertirse en una potencia.

Presidente del PARLACEN

Durante su estancia como presidente del PARLACEN, Búcaro construyó la Agenda 10, que se formó “con un buen equipo que no tenía camisa partidaria, y avanzamos con una agenda, en la cual propusimos, la compra de medicinas conjunta al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), donde se obtuvo el 40 % de descuentos en dichas compras para todos los países”, enfatizó el candidato por una diputación en el Parlamento Centroamericano.

También se eliminó el roaming a las telefonías en Centroamérica, “hoy todo mundo sabe que hablar por teléfono tiene costo de llamada nacional, esa fue una propuesta de la Agenda 10”, agregó el candidato.

Ahora, con la diputación que busca en el organismo centroamericano pretende dar más oportunidades a los jóvenes que han sido excluidos, como son los bachilleres de Morazán, que consiste en brindar becas a los alumnos de dicho departamento para que puedan ir a estudiar a otros países de manera de intercambio, esto sería con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Búcaro y el deporte

Aparte, se ha dedicado a traer solidaridad e inversión por dar a conocer el proyecto revolucionario del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), donde llevó a jóvenes de Soyapango entregados al fútbol para que compitieran en la Copa Mundial GOTHIA en Suecia, durante 9 años consecutivos, obteniendo el bronce en 2012.

Lo anterior fue en conjunto con Carlos Ruiz, en ese entonces alcalde de Soyapango, con quien además desarrollo diferentes programas para la recuperación de los jóvenes. Búcaro es creador del proyecto “Por una Juventud Segura, No a la Violencia, No a las Drogas”, así como el programa de la Copa Internacional de Fútbol de El Salvador (COINFES), donde en el 2011 se contó con la participación de la banda puertorriqueña Calle 13, y la entrada para el público en general era una donación de arroz y frijoles que sirvieron para las comunidades del Bajo Lempa, aseguró Leonel Búcaro, principal organizador de todo el evento.

Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana

En su periodo como representante de Latinoamérica, llevó a muchos jóvenes de la Universidad de El Salvador fueran a estudiar a universidades de Alemania, Suecia y España. Este tema, piensa retomarlo si llega a ser nuevamente elegido como diputado para el PARLACEN, pues, hay que gestionar oportunidades para los jóvenes universitarios, a nivel del intercambio estudiantil universitario.

Con el papa Francisco

En la búsqueda de la Paz, Búcaro fue invitado por el papa Francisco en el 2013, y él le dijo, que lo había invitado para darle un mensaje para El Salvador, el cual era que por fin él (el papa) había tomado y dado la orden para hacer santo a monseñor Romero en un proceso que estaba estancado, y que le comunicaba al pueblo de El Salvador la alegría que iba a significar “y que yo tenía que decirle eso a los políticos, a la población, pero que también lo extendiera con Latinoamérica, porque el papa sabía que yo era el presidente del Parlamento Eurolatinoamericano que aglutina los 33 países de Latinoamérica”, señaló Leonel. Cabe destacar que la figura de presidente del Parlamento Latinoamérica junto con Europa, Leonel Vásquez Búcaro detalló que él fue electo en Chile para el mandato de tres años.

“El destino de El Salvador está en manos del ciudadano”

Temas de coyuntura

Usted que fue participante de la lucha revolucionara del FMLN para buscar una democracia con unos Acuerdos de Paz que pusieran fin a una dictadura militar, ¿considera que el tiempo actual es similar de los años 70s y 80s?

“Yo conozco de primera mano, siendo joven los tiempos aquellos, y desconocer los Acuerdos de Paz, nos está llevando a una situación de intolerancia, pero sobre todo la aplicación por parte de Bukele de la política de odio, confrontación, manipulación y corrupción bien estructurada. Y está abriendo una situación que nosotros no pensamos ver”, respondió Búcaro, quien añadió que tienen compañeros de la oposición que están siendo perseguidos políticamente.

“Los asesinatos recientemente (dos militantes del FMLN), fueron asesinados de manera impune como los crímenes del pasado, escudados en la parte política y si bien es cierto, no hay una orden directa, la manipulación que se ha hecho a través del uso de los medios en El Salvador. Hoy la tecnología te permite comunicar a toda la población y si se usa de manera irresponsable como lo hace el presidente Bukele, eso tiene consecuencias, en eso yo he hecho un llamado a la comunidad internacional que nos acompañó para la firma de los Acuerdos de Paz, y que estuvo pendiente de que el proceso del conflicto armado se resolviera en la vía pacífica, en ese sentido pido que reaccionen”.

Por esa y otras razones es que Búcaro considera que sí se pudiese tener un aire similar a los años del conflicto.

Algo que Búcaro aseguró es que un episodio similar no se debe de repetir.

“El país no necesita más odio, suficiente las décadas pasadas y no es cierto que dos se pusieron de acuerdo para hacer una guerra. Esta es consecuencia del cierre de espacios democráticos, de la represión, del abuso de los terratenientes a los campesinos, de los asesinatos a cualquier persona por pensar diferente, de que no había libertades en este país”.

En la comisión ad-hoc que estudia las posibles reformas a la Constitución, se ha dicho que todos los ciudadanos deberían de prestar servicio obligatorio, ante ello, Búcaro dijo que: “Yo estoy en contra del militarismo y El Salvador no necesita un gran Ejército, necesita empleo. El Ejercito sirve para cuidar la soberanía del país y las políticas sociales deben de prevenir la delincuencia, porque muchos son delincuentes por no haber políticas sociales, todavía el país sigue con una política de exclusión social, y más durante este Gobierno”.

La gestión del presidente Bukele se ha caracterizado por ser poco transparente en esta pandemia de la COVID-19, ¿qué valoración tiene al respecto?

“La corrupción la tiene alrededor de su Gobierno, no han podido transparentar los fondos de la pandemia, que son más de siete mil millones de dólares, de igual forma los paquetes alimenticios son bienvenidos por la población, pero no del mal uso de la manipulación de la política, claro que la gente los va a recibir, porque es un derecho que tiene la población, como fue un derecho a recibir el vaso de leche, los zapatos, y los uniformes de los niños en las escuelas públicas por los gobiernos anteriores del FMLN, pero el Frente no manipuló su política social como lo está haciendo este Gobierno”.

Como un dato extra, la Universidad de El Salvador lanzó su más reciente estudio de política nacional, donde arrojó que de los salvadoreños encuestados, el 60.5 % consideró que el presidente Bukele sí está haciendo campaña electoral con la entrega de alimentos.

¿Por qué es importante votar el 28F?

“Es importante que la población asuma conciencia, porque emitir el voto el 28 de febrero no es un simple acto, de elección, es un acto de revisar lo que está pasando en el país, el destino de El Salvador está en manos del ciudadano, no de los partidos políticos, porque, al fin y al cabo, quien escoge, es el ciudadano y hoy tiene esa posibilidad que fueron producto de la firma de los Acuerdos”. “El 28 de febrero es clave, porque Bukele espera ganar la mayoría de los diputados en la Asamblea Legislativa para reformar la Constitución para seguir gobernando a su estilo y que nadie revise lo que está haciendo ahora y además cambiar la Corte Suprema de Justicia y poner al fiscal general de la República, quiere interponer todo, entonces, ¿qué va a pasar con este país?”.

Por ello que el candidato por el FMLN recalcó que los ciudadanos deben de preguntar a todos los candidatos, ¿quién es?, ¿qué ha hecho?, y ¿qué va a hacer?, “comprométalo y entonces emita su voto”, finalizó

José Leonel Vásquez Búcaro candidato por el PARLACEN en la casilla 15.