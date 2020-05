Solicitan audiencia con ministro de Trabajo por despidos en alcaldía capitalina

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Carolina Ortez, abogada y notaria de la república, en representación de 26 empleados despedidos por la Alcaldía de San Salvador, solicitó al ministro de Trabajo una audiencia para dialogar y se garantice sus derechos laborales.

“Queremos que se respeten esas garantías y que nos sentemos a dialogar, incluso con los representantes con la alcaldía. Estamos avocándonos a las instancias correspondientes. Vengo en nombre de 26 personas, se que hay más personas que al parecer tienen temor de avocarse y pedir por sus derechos. Vivimos en un país democrático donde podemos pedir por nuestros derechos”, sostuvo Ortez a su llegada al Ministerio de Trabajo.

En total son 43 personas han sido despedidas por la Alcaldía de San Salvador, algunos son empleados del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y administrativos del área de mercados. “Buscamos el dialogo para que se haga reinstalo, se reconozca sus salarios y las retenciones que se han hecho. Esperamos no llegar a otras instancias como un Juzgado de lo Laboral”, afirmó.

La abogada reiteró que lo que está pidiendo es que se respeten las garantías laborales de los empleados de la alcaldía, que se respeten sus garantías.

Armando López -agente del CAM despedido por la Alcaldía de San Salvador- aseguró que lo que se busca con el ministro Rolando Castro es que actué conforme a la ley y que resuelva la situación laboral de los despedidos.

“Nosotros no hemos cometido ninguna falta para que se nos esté despidiendo, los despidos no son conformes a la ley, esperamos que el ministro emita un pronunciamiento, el cual debe acatarse por parte del alcalde Ernesto Muyshondt porque no se está cumpliendo la ley para despedirnos.

Son actos arbitrarios, no se nos han dado nada que nos expliquen la causa de nuestro despido”, aseguró semanas atrás. López y otros empleados de la alcaldía, fueron despedidos por presuntamente denunciar la falta de equipo de protección. Ante esto el agente del CAM se ha abocado a diferentes instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y ahora el Ministerio de Trabajo.

“Estamos en nuestro propio derecho de denunciar estas injusticias y anomalías y por esta razón se nos está despidiendo, no se en que mundo vive el alcalde, pero este es un país libre porque tenemos libertad de expresión y pensamiento.