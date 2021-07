Solicitan al INDES investigar caso de atleta que viaja a los Olímpicos

Rolando Alvarenga

Cuando todo parecía normalizado en el atletismo, con respecto a la decisión federativa de designar al atleta Andrés Mijangos para viajar a los Juegos Olímpicos de Tokio, tres entrenadores de esta disciplina han presentado una nota a la Presidencia del INDES solicitando una investigación sobre este caso, por considerar que el “fair play” ha sido ensuciado.

Siendo los firmantes de la denuncia, Sandra Valiente, Ernesto Selva y Virgilio Fuentes, Co Latino contactó a la citada instructora, entrenadora del atleta Pablo Ibañez, para obtener una versión específica de los hechos. Viene al caso dejar constancia que bajo la conducción técnica de Sandra, Ibañez estuvo muy cerca de lograr esta plaza en los 400 metros con vallas, pero al no completar, por lesión, la última prueba, perdió el pulso ante Mijangos de los 200 metros libres.

“Tras ser ignorados por la federación, hemos presentado un reclamo formal ante el INDES por una situación que creemos sospechosa en el actuar del atleta José Salazar Mijangos en el reciente Campeonato Centroamericano Mayor celebrado en San José Costa Rica”, dice Sandra Valiente. Agrega que basan este reclamo en el hecho de que al participar en el citado campeonato, el mencionado atleta se detuvo de manera sospechosa durante su participación en la prueba de los cien metros libres y después no participó en la carrera de los 200 metros y tampoco en la de relevos.

Curiosamente, sostiene la instructora, “él nunca mostró signos de dolor o molestias al caminar, incluso, entrenó normalmente al regresar al país. Es extraño porque justamente después de recibir el aval federativo para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, no terminara su carrera sin denotar molestias. Sabemos que una leve contractura tarda entre cinco y diez días para aliviarse, pero es curioso que tres días después y sin haber recibido fisioterapias, estuviese entrenando con normalidad”. Manifiesta que al observar el video de la carrera (aportado en el descargo de pruebas), no se nota ninguna molestia y luego varios entrenadores solicitamos a la federación una prueba médica del atleta y nos salieron conque “el resultado concluye con límites normales en cuanto a sus tejidos blandos”. En este caso, expresa, un grupo de entrenadores hemos notado una falta a los fundamentales principios olímpicos internacionales del fair play y más aún, un silencio cómplice federativo.

Al respecto del caso anterior, Co Latino publicó en su edición del 29 de Junio que efectivamente Andrés Mijangos no había terminado con normalidad la carrera de los cien metros, por percibirse lesionado, tanto que al llegar a la meta su tiempo fue de diez segundos con 80 décimas por entre 10.42 y 10.72 cronometrados por los otros velocistas. Se hizo la consulta al federativo, René Navas y éste respondió que, “entiendo que siempre tendrá que examinarlo un médico. Recuerde que desde el 18 de junio, Mijangos está en manos del COES”. Pocas horas después, Navas nos envió la copia de un exámen practicado al citado atleta en donde se descarta la existencia de una ruptura en el muslo derecho, pero Co Latino no dio por cerrado el tema y lo tiene a la mano.

-El caso de Pablo Ibañez-

Volviendo al relato de la denuncia presentada ante el INDES, la entrenadora expone que hace varias semanas, cuando se reportó a la federación la lesión del atleta a su cargo, “los exámenes médicos fueron más exhaustivos y la presión para sacarlo de su aspiración olímpica fue drástica”. Ademas, sostiene, “Mijangos no cumplió ningún objetivo clasificatorio, no hizo marca mínima, no hizo récord nacional en los 200 metros que debía cumplir como objetivo de planificación anual y tampoco ganó su prueba en el campeonato centroamericano”.

La veterana y instructora y excampeona manifiesta que esta es una situación muy injusta, dado que hay un reglamento disciplinario que se usará con otros atletas y que en este caso ha sido ignorado. A su criterio, hay atletas juveniles que están aprendiendo de este ejemplo (de Mijangos) y se pregunta: ¿qué pasará sí otro atleta toma las mismas acciones?; ¿solo tomaremos la palabra de un atleta sin investigar para determinar si hay lesión?; ¿debe un atleta que no ha cumplido los objetivos ser nominado a selecciones, solo porque en algún momento un federativo lo favoreció? y ¿puede una junta directiva ignorar un hecho disciplinario?

A manera de reflexión y al reiterar su llamado al INDES para que vaya a fondo en esta investigación, Sandra Valiente cierra con: «En El Salvador están ocurriendo cambios positivos e importantes y esperamos que en el deporte, especialmente en el atletismo, puedan reflejarse».