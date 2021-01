SITRASALUD exige nivelación salarial y libertad sindical

Gloria Silvia Orellana

“Hemos hecho una infinidad de peticiones de audiencia al ministro Francisco Alabí y no hemos sido escuchados”, denunció Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD, al denunciar las malas condiciones en las que se encuentra el personal de esta Cartera de Estado, que se agrava en el marco de la atención a la pandemia por COVID-19.

Con un presupuesto a administrar de 1,034 millones de dólares, para el presente año, la Cartera de Salud fue de las pocas instituciones que aumentó en un 37 % su partida, que se espera sirvan para ejecutar diversos programas e inversiones sociales en beneficio de la población salvadoreña.

Silvia Navarrete afirmó que el pasado 21 de diciembre, el ministro Alabí los convocó a una reunión con todos los secretarios generales de los diversos sindicatos de la institución, pero minutos antes de iniciar, se excusó informándoles -que se retiraba- porque lo llamaron de Casa Presidencial.

“Se suspendió la reunión, entonces, pedimos una reprogramación, le dimos tiempo de espera, pero no hemos obtenido ninguna respuesta del ministro Francisco Alabí. Es por esto, y ante esa falta de respuesta a nuestra solicitud, es que venimos a protestar aquí afuera del ministerio; es nuestro derecho constitucional y es así como SITRASALUD y FSTS, exigimos una respuesta”, sostuvo Navarrete.

Asimismo, señaló que personal de salud se encuentra en una situación difícil por la “nivelación salarial”, como sucede con el personal del hospital en Suchitoto, Cuscatlán, quienes fueron contratados con salarios más bajos que el mínimo, y aún no han recibido equiparación de ingresos de manera oficial.

“Hay plazas nuevas que tienen salarios altos, con respecto a estos compañeros, y esto fue, porque cuando a ellos los absorbieron en Ley de Salarios, les dejaron el salario que tenían en el contrato que pagaban con fondos propios y no los nivelaron. Entonces, para los trabajadores de salud es urgente obtener una respuesta sobre la nivelación salarial prometida, porque hay compañeros que ya tienen veinte años, con estos salarios que no son dignos a la responsabilidad que desempeñan”, indicó.

Sobre algunos incrementos a ese salario a través de la ley del Escalafón, no obstante, Navarrete, citó la ley afirmando que a “trabajo igual, igual remuneración”, un problema que subyace y que ha generado que por el mismo trabajo unos trabajadores ganen más que otros, y pese a las propuestas presentadas por SITRASALUD, en la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, no han recibido ningún respuesta en busca de solucionar la problemática de este grupo de trabajadores.

“Esto es falta de voluntad, porque en este momento están nivelando salarios de personal contratado recientemente y con ellos, no hay problemas, ni excusas, y eso no puede ser que traten de manera desigual a los recursos humanos de salud. Necesitamos la autorización del ministro de Salud, para darle una solución al problema. No es posible continuar así, se está contratando un montón de gente sin ningún proceso, y los manda a desempeñar puestos del cual, no tienen ninguna capacidad y el personal que está haciendo el esfuerzo por la salud de los salvadoreños, está siendo tratado de esta manera humillante, recordemos que la nivelación salarial la prometieron las autoridades de Gobierno”, manifestó.

Sobre la “libertad sindical” que se utiliza para reivindicar los derechos laborales, Navarrete denunció que SITRASALUD está siendo acosado al negarle a los representantes sindicales su derecho a reunión y realizar otro tipo de actividades vinculadas en el ámbito gremial.

“A nuestra organización, a todos los miembros de la junta directiva (SITRASALUD) les niegan la autorización al permiso sindical. A un compañero le han aplicado descuentos a su salario; cuando en la Constitución de la República, el Código de Trabajo, la Ley del Servicio Civil y Convenios Internacionales, dicen que no pueden sancionarnos, desmejorarnos salarialmente, sin embargo, lo están haciendo solo por hacer uso de nuestros derechos de libertad sindical”, manifestó.

